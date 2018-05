13 may. 2018

EFE Caracas 13 may. 2018

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela Nicolás Maduro (c) saludando durante un acto de su campara electoral hoy, sábado 12 de mayo de 2018, en San Fernando de Apure (Venezuela). EFE/Palacio de Miraflores

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que no le importa lo que diga el Fondo Monetario Internacional (FMI) y les acusó de ser los "sicarios del mundo", pues a su juicio, "son responsables del hundimiento de decenas de países".

"El Fondo Monetario Internacional me tiene sin cuidado, nos tiene sin cuidado, Venezuela es independiente del cono monetario (...) no lo queremos en Venezuela. No nos importa en Fondo Monetario, son los sicarios del mundo", dijo en una rueda de prensa, previo a un acto de campaña electoral en el estado venezolano de Aragua (centro).