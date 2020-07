El líder del Partido Desturiano Libre (PDL), Abir Moussi (C) en la plataforma reservada para que el Presidente del Parlamento impida que Rached Ghannnouchi presida la elección de los miembros del Tribunal Constitucional en el Parlamento en Túnez, Túnez, 16 de julio de 2020. EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

Un grupo de manifestantes cumplió hoy la amenaza hecha al Gobierno tunecino y ahondó aún más la crisis que sufre el país al cerrar la válvula de bombeo del yacimiento gasístico de El Kamour, situado en la región meridional de Tataouine y el más importante del país, anunciaron a través de las redes sociales.

"No queríamos llegar a esto pero las autoridades no han escuchado nuestras llamadas y no parecen querer tender la mano para encontrar una verdadera solución", declaró el portavoz del movimiento, Tarek Haddad.