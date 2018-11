Un trabajador de Alcoa acompañado por un bombero del parque de A Coruña, ha colocado hoy una camiseta con el lema "cierre no" en la lanza de la estatua de María Pita, heroína local en la batalla que libró a la ciudad de la invasión inglesa del año 1589, quien, según la tradición, llevó a cabo este hecho al grito "Quen teña honra, que me siga"(que en castellano significa: "quien tenga honor que me siga"). EFE