13 may. 2018

EFE Londres 13 may. 2018

La primera ministra Británica, Theresa May. EFE/Archivo

La primera ministra británica, Theresa May, pide a los ciudadanos que "confíen" en ella para conseguir un buen acuerdo de "brexit" con la Unión Europea (UE) y promete que "no les decepcionará", en un artículo publicado hoy en "The Sunday Times".

En el texto, May clarifica su postura "entre el ruidoso debate", manifestado recientemente en divisiones entre sus ministros, y dice que ofrecerá el "brexit" o salida británica de la UE "por el que la gente votó", en el referéndum del 23 de junio de 2016.