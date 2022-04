El ministro británico de Economía, Rishi Sunak, está este jueves siendo cuestionado desde varios sectores políticos acerca de los asuntos financieros de su familia, tras filtrarse que su esposa se beneficia de exenciones fiscales al declarar como "no domiciliada" en el Reino Unido.

La mujer de Sunak, la millonaria Akshata Murty, cuenta con el estatus conocido como "no domiciliada", según destapó ayer la web del diario "The Independent", lo que significa que no debe pagar impuestos en el Reino Unido sobre ingresos obtenidos en el extranjero.