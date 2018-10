El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, afirmó hoy que el plan de Italia de elevar su déficit público al 2,4 % del PIB los próximos tres años, entre 2019 y 2021, constituye "una desviación muy significativa" y podría ir contra las normas de estabilidad de la Unión Europea (UE).

"Con las cifras, tal como las conozco, es una evidencia que hay una desviación que no puedo apreciar, cuya amplitud no puedo medir, pero que es muy significativa y, como ya he tenido ocasión de decir, no veo bien cómo esas cifras son compatibles con nuestras reglas", declaró el político francés a su llegada a la reunión de ministros de Economía de la eurozona de este lunes en Luxemburgo.