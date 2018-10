El presidente del PDeCAT, David Bonvehí (c), y la vicepresidenta del partido, Míriam Nogueras (i), en una reunión de la dirección ejecutiva del partido. EFE/Archivo

La vicepresidenta del PDeCAT y diputada en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido hoy de que los ocho parlamentarios de su partido en el Congreso votarán 'no' a los presupuestos generales del Estado "si no hay movimientos" por parte del Gobierno del PSOE.

Desde Twitter, Nogueras ha reafirmado la posición manifestada en los últimos días por el PDeCAT, en el sentido de alertar al Gobierno de Pedro Sánchez de que no podrá contar con sus votos para aprobar los presupuestos si antes no hay avances para solucionar la situación de "presos políticos y exiliados" y no hay posibilidad de hablar de autodeterminación.