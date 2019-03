El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha rebatido este lunes al expresidente de Bancaja José Luis Olivas, y ha afirmado, en calidad de testigo, que la entidad levantina no habría "aguantado" sin haberse integrado con Caja Madrid y otras cinco cajas en el grupo financiero BFA-Bankia.

"Bancaja no aguanta, Bancaja no puede, ahora está cumpliendo pero en unos meses con la situación que tenemos, no aguanta", ha recordado que le comunicaron los inspectores del organismo con motivo de la preparación del encuentro que mantendrían Ordóñez y su segundo, Javier Aríztegui, con Olivas para instarle a formar parte del proyecto.