El sector del vino augura un horizonte especialmente sombrío para sus intereses tras el anuncio de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, un mercado clave para sus exportaciones.

Al contrario que el aceite -el otro sector más afectado por los aranceles-, España apenas envía un porcentaje minúsculo de vino a granel y las bodegas no pueden envasarlo en otros países para poder sortear este aumento de la carga fiscal de un 25 % adicional, ya que la mayoría de denominaciones de origen no permiten envasar en otras zonas que no sean la suya.