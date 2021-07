El vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, durante una entrevista con EFE. Puigneró aseguó durante la entrevista que ve "cercano" un acuerdo con Aena para ampliar el Aeropuerto de Barcelona tras las mesas técnicas celebradas en julio y defiende que este es "un proyecto necesario e importante para el país". Por otra parte, Puigneró ha advertido en declaraciones a EFE de que, si no hay "avances" en la resolución del conflicto catalán, "es evidente" que la mesa de diálogo "no durará dos años", y no ha descartado retomar la vía unilateral si el Estado previamente también actúa "unilateralmente" con Cataluña. EFE/Andreu Dalmau