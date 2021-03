Una fotografía entregada por la Autoridad del Canal de Suez muestra un remolcador cerca del buque portacontenedores Ever Given que encalló en el Canal de Suez, Egipto. El Ever Given, un gran buque portacontenedores encalló en el Canal de Suez el 23 de marzo, bloqueando el paso de otros buques y causando un atasco de tráfico para los buques de carga. EFE/EPA/AUTORIDAD DEL CANAL DE SUEZ

Una imagen de satélite distribuida por MAXAR Technologies muestra la excavación alrededor de la proa del 'Ever Given' y las operaciones de dragado en curso, en el Canal de Suez, Egipto, el 28 de marzo de 2021. El gran buque portacontenedores Ever Given encalló en el Canal de Suez el 23 de marzo, bloqueando el paso de otros buques y causando un atasco de tráfico para los buques de carga. EFE/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES