El negociador británico sobre el Brexit, David Frost, anticipó este jueves que probablemente la Unión Europea (UE) limitará el acceso de las firmas financieras de la City de Londres en algunos ámbitos.

"Creo que es realista asumir que probablemente no vamos a recibir la equivalencia en todas las áreas, dada la atmósfera que se percibe en Bruselas", afirmó Frost durante un evento organizado por el "think tank" UK in a Changing Europe.