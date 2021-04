La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, considera que "es muy difícil pensar que en estos momentos la intervención en el sector energético deba hacerse a través de una compañía nacional".

Ribera, que ha participado este miércoles en el cuarto de los foros que organizan EFE y la consultora KPMG sobre los fondos europeos, ha señalado que en España existe ahora un "tejido suficientemente interesante", frente a lo que había hasta hace poco, cuando el servicio energético se aglutinaba en torno a apenas cinco compañías.

La también vicepresidenta cuarta del Gobierno ha señalado que ahora la energía no es un bien que se deba proveer únicamente desde grandes compañías industriales del sector y que ahora se sabe que la regulación es la forma de asegurar la confianza en el buen funcionamiento del sector.

Respecto al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que repartirá los costes regulados incluidos en la factura de la luz, ha indicado que la idea del Fondo es que para descarbonizar el conjunto del sistema energético deben aportar todas las energéticas para financiar, entre otras cuestiones, lo que fue el despegue de las renovables.

Ribera ha señalado que es verdad que ésto ha generado "alguna reacción menos amable" por parte del sector de las petroleras, que hasta ahora no contribuían a esos objetivos de descarbonización del sector eléctrico.

También ha destacado que España es ahora un país atractivo para la inversión extranjera en su sector energético y ha dicho que ese interés "significativo" de los fondos de inversión se debe a que hay una percepción de que la regulación en el país evoluciona en una línea que es sostenible en el tiempo y que hay unas condiciones de acogida favorables, aunque ha señalado que "eso no significa que nos debamos descuidar".

Respecto a las reacciones que se están produciendo en algunos territorios por el impacto que puede tener la implantación de megaproyectos renovables, Ribera ha manifestado que el Gobierno velará porque "las cosas se hagan bien".

Ha indicado que es verdad que en estos momentos se plantean proyectos que multiplican por diez el objetivo de implantación de renovables de España a 2030 y ha señalado que no todo se va a desarrollar, al tiempo que ha dicho que lo que hay que hacer es integrar la preocupación ambiental y social, sin que ello suponga que no se pueda hacer nada en ningún sitio.

La ministra ha vuelto a referirse a la posición por debajo de la media que tiene Cataluña -donde hay una moratoria para los grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos- en renovables y ha indicado que Cataluña "lleva mucho tiempo sin desarrollo de su potencia real de renovables".

Ha añadido que Cataluña está muy por debajo de la media de España y de lo que es su participación proporcional en el PIB y de lo que supone su población.

A juicio de Ribera, no es razonable decir que se entiende que es necesaria una transformación y más ambición climática, y al mismo tiempo que no quiero que el sistema energético me afecte en absoluto, y ha señalado que es necesario encontrar el equilibrio y ver cómo se sintetizan las prioridades.