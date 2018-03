La portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "se vaya" si no es capaz de gobernar: "Si no se ve capaz de gobernar, de hacer propuestas, ¡váyase, no pasa nada!", le ha dicho en su segunda intervención en el debate de pensiones en el Congreso.

Robles, que ha criticado las propuestas de "trazo muy grueso" que ha planteado el presidente, le ha reprochado también su "arrogancia" y se ha mostrado convencida de que "le parece todo bien porque no sale a la calle".