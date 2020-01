El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, asegura que la entidad no contempla ninguna fusión "hoy por hoy", pero mantiene que este tipo de operaciones "no son descartables" y no ve al nuevo Gobierno como un impedimento en una hipotética integración con Bankia.

"En entorno de bajos tipos de interés la reacción de los bancos es optimizar costes y las fusiones no son descartables en un futuro, pero hoy por hoy no contemplamos ninguna fusión", ha querido explicar el banquero durante la rueda de prensa de presentación de resultados.