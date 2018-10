El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, al igual que el resto del sector bancario, ha dicho hoy que no ve "ninguna razón" para aplicar retroactividad en el impuesto de las hipotecas, y ha defendido que la banca se ha limitado a cumplir con la ley.

"Nos hemos limitado a cumplir la ley. Nosotros no hemos cobrado el impuesto y no podemos devolver algo que no hemos cobrado", ha dicho Álvarez, para quien el posible cambio en el citado reglamento sobre el impuesto de las hipotecas es "extraño".