25 may. 2021

EFE Barcelona 25 may. 2021

El presidente de Seat, Wayne Griffiths, ha enfriado este martes los planes del Grupo Vokswagen de ubicar una fábrica de baterías en España al insistir en que esa inversión depende, primero, de que se vendan más coches eléctricos en el país, y ha emplazado al Gobierno a acelerar las ayudas para comprarlos.

"Si no se venden coches eléctricos en España, no hace falta fabricarlos y no hace falta tampoco una fábrica de baterías", ha subrayado Griffiths durante un encuentro online con periodistas tras el lanzamiento del nuevo modelo Cupra Born.