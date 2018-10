El ex presidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, acompañado por su abogado Pau Molins (i) y por el exdirector general, Adolf Todó (d), a su llegada esta mañana a la Audiencia de Barcelona donde se le juzga desde hoy y junto a otros 39 miembros del consejo de administración, por los sobresueledos aprobados para la antigua cúpula de la entidad cuando esta ya estaba en crisis. EFE

El expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra ha asegurado hoy, a su entrada a la Audiencia de Barcelona, que le juzga desde hoy por los sobresueldos abonados a la antigua cúpula de esta entidad, que no se arrepiente de su gestión.

Serra y el ex director general de la entidad Adolf Todó han llegado a la sede de la Audiencia de Barcelona acompañados por sus abogados, y al ser preguntado por los periodistas por si se arrepentía de su labor al frente de CatalunyaCaixa, ha comentado escuetamente ante las cámaras: "No me arrepiento. Lo que hice fue lo que debía hacer".