El personal de cabina de la aerolínea alemana Germanwings, filial de Lufthansa, secunda hoy la segunda jornada de huelga convocada por el sindicato UFO, que representa a este colectivo, y que ha obligado este martes a cancelar más de 60 vuelos.

En el aeropuerto de Colonia-Bonn, está previsto que once vuelos no puedan despegar y otros tantos no aterricen, en el de Múnich las cancelaciones ascienden a 18 -nueve despegues y nueve aterrizajes-, y en el de Berlín-Tegel, unas veinte conexiones -entre salidas y llegadas- han sido canceladas.