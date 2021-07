El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido este jueves en Toledo de que el sindicato "no se va a resignar" a que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se congele en 2021 y se va a movilizar para reclamarlo, junto a UGT, porque en las condiciones actuales no solo no destruye empleo sino que lo crea.

En declaraciones a los medios, Sordo ha explicado dentro de la agenda social que están promoviendo los sindicatos, en la que el pacto de pensiones "es una pieza clave", CCOO y UGT van a reforzar el proceso de movilización sindical sobre el Salario Mínimo Interprofesional.