El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha instado al Gobierno a abrir de forma inmediata la mesa de negociación para definir la subida del SMI para 2021 y ha asegurado que no se entendería que se planteara "ni de lejos" la congelación del salario mínimo.

Sordo, que ha participado en el Congreso de CCOO PV en Valencia, ha manifestado que ya están emplazando al Gobierno a que inicie esa negociación, pues "no sería comprensible" no hacerlo con una subida económica prevista para finales de año por encima del 6 %, con incrementos de precios superiores al 2,5 % y con una creación de empleo durante dos meses consecutivos que no se conocía en la secuencia histórica.