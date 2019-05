1 may. 2019

EFE Madrid 1 may. 2019

El secretario general de CCOO, Unai Sordo (c), pronuncia unas palabras en la Puerta del Sol al término de la manifestación central del Primero de Mayo. EFE

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al PSOE que forme un Gobierno "de izquierdas" y aborde cuanto antes, porque "ya no tiene excusas", los cambios laborales a los que ya se comprometió con los sindicatos y que no llevó a cabo porque no tenía la mayoría parlamentaria.

Durante su intervención al término de la manifestación del Primero de Mayo, Sordo ha pedido además a la patronal CEOE que se comporte como un "agente social" y se corresponsabilice de los retos que afronta el país y "deje de jugar a ser un lobbie político".