La aerolínea portuguesa TAP ha dejado en tierra en Boston (EE.UU.) a, al menos, una veintena de españoles que viajaban a Madrid con escala en Lisboa, según han denunciado a Efe dos personas afectadas por el cierre de la frontera y la suspensión de los vuelos entre Portugal y España.

Leyre Olivas, una de las pasajeras que no pudo embarcar en el vuelo, previsto para las 19.40 hora local (23.40 GMT) de este lunes, contó a Efe por teléfono que la línea aérea no dejó embarcar a los pasajeros españoles con destino final en Madrid y no les ofreció ninguna alternativa.