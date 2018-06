Sony cerró hoy en Los Ángeles las conferencias previas de la feria E3 de videojuegos con la presentación de las novedades para su consola PlayStation 4, entre las que destacaron el impresionante adelanto de "The Last of Us Part II" y la acción y el humor de "Marvel's Spider-Man".

A tan solo un día de que se abran las puertas del Centro de Convenciones de Los Ángeles para la E3, el evento más importante del mundo de la industria de los videojuegos, Sony mostró las próximas atracciones de su catálogo para PlayStation 4 en una conferencia con un formato sorprendente y muy poco usual que se desarrolló en las instalaciones de LA Center Studios.