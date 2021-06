La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, ha explicado este marte en el Congreso que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) no opinó sobre la concesión de la ayuda del Fondo SEPI a la aerolínea Plus Ultra porque el Ministerio de Transportes no participa en el órgano que decide estas ayudas.

Preguntada por el diputado de Vox José María Figaredo, la secretaria general ha afirmado que la decisión sobre la ayuda a esta línea aérea se tomó en el Consejo Rector del Fondo, "en el que no participa el Ministerio de Transportes".