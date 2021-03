El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado este viernes que habrá protestas sindicales si el Gobierno no introduce cambios y ha dejado claro que "si no hay derogación de reformas laborales, habrá movilizaciones como hace muchos años no ha habido en este país".

Con ocasión de su visita a Palma, Álvarez se ha referido a las disensiones internas en el Gobierno, cuyos miembros "discuten" y "se pelean entre ellos mismos". "A nosotros nos va a dar igual", ha añadido.