El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha urgido hoy al PSOE y Unidas Podemos a que alcancen un acuerdo para formar Gobierno, evitando así la repetición de elecciones, y que sitúen como puntos principales la aprobación de unos Presupuestos y la derogación de la reforma laboral.

"Hemos vuelto de las vacaciones peor de lo que nos fuimos", ha dejado claro Álvarez en un encuentro con los medios, ya que "si no hay Gobierno, las cosas no siguen igual, empeoran. Si no se toman medidas, empeoran".