Ciudad de México a 27 de octubre 2021 ¿Sabías que, de acuerdo con la Red de Bancos de Alimentos de México, en México una tercera parte de los alimentos que se producen se desperdician? Esto equivale a 1,300 millones de toneladas de comida. Con esta cantidad se podría alimentar a 48 millones de mexicanos que padecen algún tipo de inseguridad alimentaria; esta cifra es sumamente alarmante por lo que nos dimos a la tarea de buscar una manera de contribuir y reducir esta problemática.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación , Kellogg nos comparte 8 tips que podemos hacer desde casa para ayudar a reducir el desperdicio de alimentos:

Haz de la planeación tu herramienta clave

La planeación puede resultar una tarea retadora, pero te darás cuenta de que, si organizas y planeas tus comidas y menús de la semana, aprovecharás al máximo cada ingrediente y ayudarás a no desperdiciar alimentos. Lo mejor es que tu bolsillo también lo agradecerá ya que no gastarás en alimentos de más. Saca pluma y papel, ¡a planear se ha dicho!

Pon creatividad a tu cocina

Saca al chef que llevas dentro y contu lado más creativopon manos a la obra y diviértetecreandoplatillos con ingredientes que tengas en casa, de esta manera explorarás nuevas formas de usar lo que hay en el refrigerador y la alacena, así ayudarás a que se potencialice la vida útil de los alimentos.

Todos los alimentos son valiosos

¿Te ha pasado que ves alguna fruta o verdura, observas su apariencia y piensas que ya no es apta para consumo humano?, tómate un momento, obsérvala con atención y evalúa si aún puede consumirse. ¡No le hagas el feo! y elige frutas y verduras no importando su tamaño, color o forma,te darás cuenta de quesu sabor no cambia. No temas dar una segunda oportunidad.

Sé un héroe

Una manera increíble de ayudar a reducir la inseguridad alimentaria es organizar una colecta de alimentos con familiares, vecinos y amigos; seguramente cerca de tu localidad hay alguna red de Bancos de Alimentos, o centro de acopio, de esta manera ayudas a que más personas tengan alimento en su mesa y brindas ayuda a quien más lo necesita.

Organiza tu refrigerador y alacena

¿Eres de los que la comida se les echa a perder aun en el refrigerador?, ¡Que no te pase! Ten a tu alcance los alimentos que estén próximos a caducar, para que consideres la fecha de vencimiento y apresures su consumo. Una alternativa es usar etiquetas en frascos y colocar la fecha de cuando fueron elaboradas para quepuedas tener a la vista qué alimentos debes consumir a la brevedad.¡Pequeñas acciones hacen grandes cambios!

Sé voluntario

Ponte la camiseta y súmate como voluntario a la Red de Bancos de Alimentos de Méxicou otras organizaciones donde puedas donar desde tiempo, dinero o recursos, de acuerdo con tus posibilidades. Tu apoyo es muy importante, con tu ayuda y labor contribuyes a que más personas tengan alimentos y así reducimos la inseguridad alimentaria. Conoce más sobre cómo puedes sumarte en www.bamx.org.mx

Pasa la voz

Usa el poder de tu voz para ayudar a crear conciencia, comparte con más personas sobre esta problemática de inseguridad alimentaria. ¡Es muy fácil!, busca en redes sociales el hashtag #hambrecero #MejoresDías #JuntosAyudamosaMéxicoy descubre más, es momento de convertirte en un vocero con causa.

Mantente informado

¡Estas a un clic de generar un cambio! Visita el sitio web www.mejoresdias.com.mx de Kellogg México para conocer más sobre cómo puedes sumar tu ayuda a esta noble causa ycómo ser parte de esta solución. Recuerda que juntos ayudamos a México y a brindar mejores días para todos.

Recuerda que tu ayuda es muy importante y que, con acciones como las que te compartimos, desde casa puedes ayudar a reducir la inseguridad alimentaria en México, pon en práctica estos consejos y súmate a esta noble causa.

