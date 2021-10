A nova versão “plus” do teste acrescenta um 3.º gene-alvo para melhorar a deteção de futuras variantes do SARS-CoV-2

SUNNYVALE, CALIF. — XX de outubro de 2021 — A Cepheid anunciou hoje que recebeu a marcação CE para o Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus, um teste de diagnóstico molecular rápido para a deteção qualitativa dos vírus que causam as infeções COVID-19, gripe A, gripe B e vírus respiratório sincicial (RSV) a partir de uma única amostra de um paciente. A nova versão plus do teste fornece um terceiro gene-alvo para a deteção do SARS-CoV-2, para dar resposta ao desafio de futuras mutações virais. O Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus foi concebido para ser usado em qualquer um dos mais de 35.000 sistemas GeneXpert® da Cepheid instalados em todo o mundo, e apresenta resultados em aproximadamente 36 minutos.

Durante a pandemia, têm sido documentadas múltiplas variantes do vírus que causa a COVID-19 a nível global. Os vírus estão em constante mudança através de mutações e, com o passar do tempo, é de esperar a ocorrência de novas variantes. A adição de um 3.º gene-alvo à versão plus do teste CoV-2/Flu/RSV da Cepheid fornece uma cobertura mais ampla para mitigar os possíveis efeitos de um futuro desvio genético viral.

“Nesta época das doenças respiratórias, os profissionais de saúde podem encontrar uma série de infeções virais com sintomas que se sobrepõem à COVID-19, incluindo os vírus da gripe A, gripe B e o vírus sincicial respiratório. Ter um teste rápido e preciso à disposição, concebido para detetar variantes atuais e futuras dos vírus que causam a COVID-19 e a gripe, tornar-se-á cada vez mais importante”, afirmou o Dr. David Persing, MD, Ph.D., Diretor Médico e Diretor Técnico na Cepheid. “A capacidade para colher uma amostra e executar um único teste multiplex, altamente sensível, que deteta e diferencia os quatro vírus fornecerá resultados práticos para que as decisões na linha da frente dos nossos sistemas de cuidados de saúde possam ser tomadas de forma mais informada.”

Espera-se que o Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus comece a ser enviado esta semana para países que aceitam produtos com marcação CE.

Acerca da Cepheid

