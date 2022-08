A maior competição de negociação de cripto do mundo quebra recordes apesar do mercado de baixa.

O World Series of Trading (WSOT) da Bybit é a "Copa do Mundo das negociações de cripto".Este ano, o WSOT ofereceu o maior prêmio acumulado já visto. A competição de trading de cripto atraiu um número recorde de participantes.

WSOT, a maior competição de trading de cripto do mundo, terminou em alta no dia 17 de julho, com traders compartilhando um prêmio recorde de $8 milhões de dólares. Após 20 dias de uma intensa competição, os melhores traders acumularam lucros de mais de 10.000%, apesar das difíceis condições de mercado.

Quase 70.000 traders entraram na competição deste ano, ansiosos para mostrar suas habilidades no que se tornou o equivalente à Copa do Mundo das negociação de cripto. Tivemos o dobro do número de participantes em comparação com o evento de 2021, e desbloqueamos um prêmio 100% maior do que no ano passado.

O prêmio acumulado foi dividido em três categorias diferentes. A Corrida em Equipe ofereceu um prêmio de $6 milhões, enquanto a Corrida Individual e os eventos da Corrida de Prêmios ofereceram um prêmio de $1 milhão de dólares cada. Além disso, a Bybit distribuiu mais de 1.000 prêmios extras em NFT, como, por exemplo, os valiosos NFTs CloneX e Mutant Ape Yacht Club.

Essa disputa emocionante mais uma vez cativou a comunidade cripto, demonstrando a resiliência dos mercados digitais emergentes em tempos de incerteza. Traders de mais de 1.000 equipes cobrindo 182 regiões estavam na disputa, com os Titãs coreanos Maeuknam_Team formando a maior equipe com 3.241 membros, seguida pela equipe Sniper Squad, e Streamer_Satto com 2.565 e 2.232 membros, respectivamente.

É preciso criatividade e bravura para vencer uma competição de trading, e é por isso que a Bybit manteve sua parceria com a UNICEF, contribuindo com outra doação de $400.000 em BTC. A Bybit tem o orgulho de apoiar a UNICEF e o seu trabalho que visa proporcionar igualdade de acesso à educação e capacitar a educação de meninas na Ásia Oriental e no Pacífico. Além disso, a contribuição irá aumentar, ampliar e implementar um programa piloto de educação STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), voltado para meninas em uma província montanhosa e remota no Vietnã.

"Este ano, fiquei impressionado com o sucesso do WSOT, tanto em termos de número de pessoas quanto do espírito de comunidade do evento", disse Ben Zhou, co-fundador e CEO da Bybit. "Esta competição demonstrou a fé inabalável dos fãs de cripto em todo o mundo; o que é um farol de esperança em meio a um mercado em tendência de baixa."

As competições do WSOT 2022 já estão encerradas, mas logo teremos a Afterparty do WSOT:

https://blog.bybit.com/en-US/post/-wsot-afterparty-free-apex-nfts-cashback-rewards-100-000-usdt-prize-pool-await--blt2dca90172862a000/

Sobre a Bybit

A Bybit é uma exchange de criptomoedas fundada em março de 2018 que oferece uma plataforma profissional onde traders de criptos podem encontrar um "matching engine" ultrarrápido, além de um excelente atendimento ao cliente multilíngue. A Bybit tem o orgulho de ser a parceira e patrocinadora da equipe de corrida da Fórmula 1, Oracle Red Bull Racing, dos times de esports NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro, Made in Brazil (MIBR) e Oracle Red Bull Racing Esports, e das equipes de futebol Borussia Dortmund e Avispa Fukuoka.

Para mais informações, visite: https://www.bybit.com/

Contacto

Nome de contacto: Bybit

Email de contacto: [email protected]

AGÊNCIA EFE S.A.não se responsabiliza pela informação que contém esta mensagem e não assume nenhuma responsabilidade perante terceiros sobre o seu conteudo total, estando igualmente desresponsabilizada da entidade autora do mesmo.