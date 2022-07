Adamed lanza Tarlodix Plus, primera y única triple combinación en hipertensión basada en ramipril.

Si tenemos en cuenta que hay más de 39 millones de adultos viviendo en España1, el 42,6% de la población adulta española son pacientes hipertensos2, lo que supone más de 16,7 millones de personas.

El medicamento está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial como terapia de sustitución en pacientes adultos con una presión arterial controlada adecuadamente con amlodipino, ramipril e hidroclorotiazida (HCTZ) 3 .

como terapia de sustitución en pacientes adultos con una presión arterial controlada adecuadamente con . Dentro del grupo de medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) llamado inhibidores del sistema renina angiotensina (ISRA), ramipril es el único con indicación en prevención de riesgo cardiovascular 4 .

. El fármaco es la primera combinación fija basada en Amlodipino, ramipril, hidroclorotiazida (HCTZ), y se administra en una sola cápsula al día3.

En España, el 42,6% de la población adulta son pacientes hipertensos. De estos más de 16,7 millones de personas, un alto 37,4% (6.262.983) no están diagnosticadas, mientras que un 66,2% sí lo están. De este último dato, reflejado en más de 11 millones de personas, el 88,3% se tratan, y de los tratados, un elevado 70% no están controlados, es decir, más de 6,8 millones de personas2. España todavía tiene una gran necesidad médica no resuelta en la hipertensión arterial.

De hecho, en el Estudio IBERICAN (Identificación de la poBlación Española de RIesgo CArdiovascular y renal) de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la hipertensión fue uno de los factores de riesgo más prevalentes en la población adulta española (48%), sumado a otros como pacientes fumadores (20%), exceso de peso (75%), y sedentarismo (30%).5

El laboratorio farmacéutico Adamed ha lanzado en España el antihipertensivo Tarlodix Plus, primera y única triple combinación en hipertensión basada en ramipril. Este medicamento, triple combinación fija de amlodipino, ramipril e hidroclorotiazida (HCTZ), está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial como terapia de sustitución en pacientes adultos con una presión arterial controlada adecuadamente conamlodipino, ramipril e hidroclorotiazida (HCTZ), tomada en formulaciones de cada uno de los tres componentes por separado o en una formulación de dos componentes más la de un componente sólo.3

El beneficio sinérgico de estos tres principios activos y poder administrarlos en una sola cápsula al día, facilita seguir las recomendaciones de las guías de tratamiento de la Hipertensión6 y mejorar la adherencia de estos pacientes a su medicación para alcanzar sus objetivos de presión arterial.

Se comercializa en cuatro presentaciones de 5 mg/5 mg/12,5 mg, 5 mg/5 mg/25 mg, 5 mg/10 mg/25 mg, y 10 mg/10 mg/25 mg.

Ramipril es un Inhibidor de la Enzima Convertidora de Angiotensia (IECA) eficaz como antihipertensivo y con evidencia en protección cardiovascular, que, además de tratar la hipertensión4:

Reduce la morbilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad cardiovascular aterotrombótica, manifiesta o con diabetes asociada a algún otro factor de riesgo cardiovascular.

Trata la enfermedad renal (nefropatía glomerular diabética incipiente o manifiesta y nefropatía glomerular no diabética manifiesta).

Maneja la insuficiencia cardiaca sintomática.

Proporciona prevención secundaria tras un infarto de miocardio agudo.

“Las actuales Guías Europeas de Hipertensión recomiendan combinar fármacos desde el inicio del tratamiento. La innovación de esta nueva triple combinación radica en que, a partir de ahora, por fin dispondremos de lo mejor de cada clase terapéutica en una sola cápsula, y podremos optimizar el abordaje y tratamiento de muchos de nuestros pacientes con hipertensión”, declara el Dr. Jose Antonio García Donaire, especialista en Nefrología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y actual presidente de la Sociedad Española de Hipertensión (SEHLELHA).

Adamed, tras 12 años en España innovando en las áreas de Sistema Nervioso Central (SNC) y Ginecología, continúa creciendo con la creación de la unidad cardiovascular en enero de 2022, un proyecto para dar servicio integral a los profesionales sanitarios y sobre todo, soluciones terapéuticas innovadoras a las personas que las precisen.

El laboratorio cuenta actualmente con tres medicamentos para pacientes con riesgo cerebro-cardiovascular, indicados para el tratamiento de la hipercolesterolemia primaria o la dislipidemia mixta, y para la hipertensión.

“El objetivo de nuestro proyecto cardiovascular es, por un lado, aumentar la eficacia del tratamiento y, por otro, mejorar la calidad de vida de los pacientes. En el tratamiento de enfermedades crónicas, un problema común es el bajo nivel de cooperación del paciente. Este problema, sumado a la cantidad de medicamentos prescritos, puede resultar en que los pacientes interrumpan la terapia, se salten las dosis y, en consecuencia, no consigan los efectos esperados de la medicación. Nuestra propuesta de producto está orientada a proporcionar varios medicamentos modernos combinados que contengan más de un principio activo, con el fin de reducir el número de pastillas que los pacientes se toman al día, mejorando la cooperación del paciente durante el tratamiento y aumentando la eficacia del mismo. Esto es lo que esperan tanto los propios pacientes como los médicos, que persiguen los niveles más altos de tratamiento. Siguiendo estos principios, entre 2022 y 2025 Adamed tiene previsto introducir en el mercado 16 nuevos productos que proporcionen terapias eficaces y modernas para las enfermedades cardiovasculares crónicas”, informa Marcin Nowak, General Manager de Adamed en España.

