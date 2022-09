Presentación de ALL IN BIKING durante La Vuelta 2022 Autor: ALL IN BIKING

La startup tecnológica patrocinadora oficial de La Vuelta Ciclista a España, participa en la 10º etapa en la contrarreloj Elche-Alicante, siendo el primer municipio el ‘testigo’ de la preview oficial de la aplicación. La jornada consistió en un acto deportivo sin precedentes donde se reunieron diferentes personalidades de la cultura y el deporte, además de inversores e influencers.

ALL IN BIKING, plataforma digital concebida por y para la protección y la seguridad del ciclista, pero abierta a todo interesado de la vida saludable y del ocio sostenible, ha presentado oficialmente la preview de su aplicación. Se trata de un hito sin precedentes que coincide con la cuenta atrás para el despegue final de la APP, previsto para septiembre.

Situados en la carpa de patrocinadores de La Vuelta, los fundadores de ALL IN BIKING, Jose Julio Becerril y Juan Antonio Cano, contaron con la asistencia de más de 50 invitados. Entre ellos, importantes figuras del entorno cultural y deportivo, inversores e influencers que han apostado por la aplicación.

El evento fue estructurado en tres partes. La primera consistió en una introducción al proyecto, con especial mención a sus valores y misión : establecer protección y seguridad real de ciclista y bicicleta, así como una conectividad total entre bicicleta y usuario.

ALL IN BIKING: The experience

La jornada, bautizada como ALL IN BIKING: the experience, prosiguió con el testeo de la aplicación. Gracias a la muestra, invitados, prensa y aficionados pudieron comprobar en directo un ‘aperitivo’ de las más de 20 funcionalidades de la APP, cuya finalidad es dar solución a las necesidades de ciclistas, sean amateur o expertos.

Desde una avería o accidente, pasando por geolocalización de puntos negros o peligrosos en ruta, hasta la posibilidad de organizar quedadas con otros apasionados; esta última, una de las máximas del proyecto, ya que aspira a ser también una comunidad de aficionados de este deporte. Todo ello bajo la tecnología Blockchain, que genera un vínculo de identificación entre bicicleta y usuario de manera indefinida.

Además, el acto finalizó con una mesa redonda: ‘’Charlas All In Biking’’, otra muestra del afán bidireccional y plural del proyecto, donde ‘’la opinión de todos importa y suma igual para seguir creciendo juntos’’. Junto a Becerril y Cano, el debate contó con la aportación del ex piloto de MotoGP Sete Gibernau (embajador del proyecto), Cecilia Sopeña y Valentí San Juan, que también ofrecieron su punto de vista sobre la revolucionaria aplicación, junto a la moderación del reconocido periodista Toni Cabot.

Compartir impresiones y la puesta en común de las necesidades del colectivo fueron los temas centrales. Quedó patente que ’los problemas de los ciclistas son importantes y reales, por eso la aplicación ayuda a resolverlos’’.

Un proyecto de calado social, no solo deportivo

Bajo el marco incomparable de La vuelta, ALL IN BIKING también destacó por formar parte de la Caravana de apertura de la carrera, acompañar al ciclista en la rampa de salida y en el Coche de apoyo a los ciclistas en su recorrido durante la contrarreloj.

Precisamente en torno a la solidaridad y cercanía que desprende el proyecto, Juan Antonio Cano, cofundador de la compañía, sostuvo: ‘’nuestra aplicació;n nace para crear una comunidad segura, solidaria y de ayuda mutua cada vez que utilicen su bicicleta, ya sea para desplazarse por la ciudad, o para disfrutar de cualquier deporte, solos o en compañía’’.

Pie de foto: Presentación de ALL IN BIKING durante La Vuelta 2022

