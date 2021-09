En su primera edición Amazon donó 3,8 millones de euros, en forma de crédito virtual, en seis meses para la adquisición de material escolar a más de 7.500 centros educativos españoles.

Desde hoy y hasta el 6 de febrero de 2022, Amazon donará un porcentaje de las compras de los clientes que participen en la iniciativa, incluyendo productos de las más de 12.000 pequeñas y medianas empresas españolas que venden en Amazon, en forma de crédito virtual al centro educativos que ellos elijan en www.unclicparaelcole.es.

Los centros educativos podrán canjear su crédito virtual eligiendo entre un amplio catálogo de más de 1.000 artículos.

La web incluye Amazon Digital Lab, que ofrece contenido digital gratuito, vídeos y juegos dedicados a la educación a distancia para ayudar a familias y profesores.

Amazon.es reafirma su compromiso con la cultura y la educación a través del lanzamiento de la segunda edición de Un clic para el cole, la iniciativa destinada a apoyar, entre otros, a centros de educación infantil, primaria y secundaria españoles, registrados en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y que estará activa desde el 6 de septiembre de 2021 hasta el 6 de febrero de 2022.

Un estudio realizado recientemente por Beruby para Amazon.es a familias españolas reveló que el 65,3 % cree que las iniciativas solidarias son una excelente manera de apoyar a los centros educativos, y el 77,4 % cree que son necesarias especialmente tras la pandemia. Durante la pasada edición 2020/2021 Amazon donó 3,8 millones de euros en forma de crédito virtual en seis meses para la adquisición de material escolar a más de 7.500 centros educativos españoles, quienes pudieron canjear su crédito virtual eligiendo entre un amplio catálogo de más de 1.000 productos, diseñado para satisfacer las necesidades de alumnos y profesores, tales como equipamiento electrónico, material escolar, artículos deportivos, juegos, instrumentos de música, mobiliario, accesorios y mucho más. Entre otros, los centros educativos adquirieron 200 ordenadores de mesa, más de 1.200 portátiles y tablets, más de 3.900 juegos educativos, más de 2.200 accesorios de electrónica y más de 14.000 artículos de material escolar.

Para participar, los clientes simplemente deberán seleccionar el centro educativo al que quieren apoyar y Amazon donará -sin coste adicional- un porcentaje de las compras que realicen en Amazon.es, incluyendo productos de las más de 12.000 pequeñas y medianas empresas españolas que venden en Amazon. A su vez, esta donación será transformada en crédito virtual y los centros que se hayan adherido a la iniciativa podrán canjearlo de forma totalmente gratuita por los productos que necesiten de un catálogo con más de 1.000 artículos.

La mecánica de esta iniciativa, activa desde el 6 de septiembre 2021 al 6 de febrero 2022, es muy sencilla tanto para los clientes como para los centros educativos. En este sentido, los clientes solo tendrán que:

Visitar el sitio web www.unclicparaelcole.es

Seleccionar el centro educativo que se quiere apoyar, identificándose en el sitio web www.unclicparaelcole.es con las credenciales de Amazon.es o, en el caso de que aún no sea cliente, creando una cuenta Amazon.es.

Desde ese momento, cada compra cuenta y los clientes no han de realizar ninguna acción adicional. Amazon donará un porcentaje del valor de las compras de todos los clientes que participen en esta iniciativa al centro educativo que seleccionen, tanto en aquellos productos vendidos y gestionados por Amazon, como en las compras realizadas a los colaboradores comerciales a través del Marketplace de Amazon.es.

Si el centro educativo que el cliente quiere seleccionar no se ha adherido a la iniciativa desde el principio, el crédito virtual se irá acumulando y lo tendrá disponible cuando decida inscribirse. Si este finalmente no se inscribiera, el porcentaje donado se repartiría entre todos los centros adscritos a la iniciativa.

A su vez, los centros educativos solo necesitan:

Visitar www.unclicparaelcole.es y añadir el código del centro en la sección dedicada a tal efecto y seguir las instrucciones recibidas en el correo electrónico asociado al código del centro educativo para completar el registro.

Amazon donará el crédito virtual acumulado en cada momento después de cada compra y estará disponible después de aproximadamente 72 horas desde la confirmación del pedido del cliente.

El centro educativo podrá solicitar de forma gratuita los productos que necesita desde el 6 de septiembre de 2021 hasta el 10 de abril de 2022, hasta un máximo de 15.000 euros en forma de crédito virtual, eligiendo entre un amplio catálogo de más de 1.000 productos, que ha sido pensado para dar respuesta a las necesidades de estudiantes y profesores, incluyendo equipos electrónicos, papelería, artículos deportivos, juegos, instrumentos musicales, accesorios y más.

Amazon Digital Lab para no dejar de aprender

En la web www.unclicparaelcole.es también se encuentra disponible Amazon Digital Lab para todos aquellos que no se cansan de aprender y ampliar sus horizontes. Un espacio digital único dónde tanto estudiantes como profesores podrán acceder, descargar y usar diferentes contenidos educativos interactivos -incluyendo video tutoriales, - así como un kit específicamente ideado para aprender programación.

Amazon Digital Lab ofrece contenidos interactivos bajo demanda como Eu.promotions, Redooc y Dharma Factory. Estos contenidos gratuitos están centrados en las denominadas materias "STEM" -ciencia, tecnología y matemáticas- y en "educación digital", como programación e informática, computación en la nube, análisis de datos, matemáticas y alfabetización digital. Todo ello en un formato fácil de usar e intuitivo a través de vídeos, seminarios web, audiolibros de Audible, podcasts así como videojuegos de codificación. En la pasada edición de Un clic para el cole, más de 24.700 estudiantes, profesores y padres accedieron al Amazon Digital Lab.

Todo lo necesario para la vuelta al cole en un clic

Por último, para poder afrontar el nuevo curso escolar de la mejor forma posible, ya sea de forma presencial o a distancia, Amazon.es ha reunido en la tienda Vuelta al Cole una amplia gama de productos necesarios para empezar las clases. Y más aún, como cada año, Amazon.es ha puesto a disposición de sus clientes la web Librosdelcole.es, que permite adquirir los libros de texto que se utilizan y recomiendan para las asignaturas de primaria, secundaria y bachillerato de cada centro, tanto públicos como privados, de una manera fácil a través de Amazon.es.

