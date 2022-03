Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Amazon pretende dar voz a mujeres emprendedoras que han encontrado en internet un aliado para impulsar su talento e inspirar a otras mujeres.

Como parte de su iniciativa global, en España la campaña estará activa del 7 al 13 de marzo bajo el lema “Por las mujeres que rompen barreras” y reunirá en Amazon.es/DiaDeLaMujer historias inspiradoras de mujeres emprendedoras.

Además, el día 8 de marzo Amazon organiza un evento de formación digital junto con Womenalia y expertos de IE University para emprendedoras interesadas en marketing digital.

Para celebrar y apoyar tanto el Día Internacional de la Mujer, como el Mes de la Historia de la Mujer de 2022, Amazon pone en marcha una iniciativa global para dar visibilidad a las mujeres e impulsar el talento y emprendimiento femenino a través del comercio online, e inspirar a otros emprendedores. Y es que más del 35% de los negocios que venden en la tienda de Amazon en España son propiedad de mujeres, según apunta una encuesta realizada por la compañía.

“A través de esta campaña en Amazon queremos dar voz a mujeres emprendedoras, que han encontrado en internet un aliado para superar obstáculos y lograr cumplir sus sueños, así como crecer como empresarias”, declara Mariangela Marseglia, vicepresidenta y directora general de Amazon en España e Italia (Retail). “Por ello, desde Amazon queremos invitar a nuestros clientes a celebrar el éxito de estas pequeñas empresas lideradas por mujeres que venden en Amazon y que están impulsando el cambio a través de su iniciativa y el ingenio”, añade.

Asimismo, como parte de su iniciativa global que busca visibilizar el trabajo de las mujeres como profesionales y empresarias, en España la campaña estará activa del 7 al 13 de marzo bajo el lema “Por las mujeres que rompen barreras” y reunirá en Amazon.es/DiaDeLaMujer historias inspiradoras de emprendedoras que han encontrado en la venta online y en Amazon un aliado para emprender y hacer crecer su negocio.

Los clientes de Amazon.es podrán acceder además a cientos de productos de pequeños negocios liderados por mujeres directamente desde esta sección de la web. Historias de Mujeres emprendedoras que protagonizan la campaña de Amazon.es: Andrés Machado, Creaciones Mabeca, CRU Barf, Gynebal, La Cosmética de María, LaulaStyle, PlaceMatFab, Tesela Natura y UNIK HEALTH & NUTRITION.

Desde el 7 de marzo la campaña estará presente en las redes sociales a través del hashtag #IWDxAmazon, así como en las webs de todo el mundo. Además en España los hashtags serán #MujeresAmazon y #DiaDeLaMujer2022.

Un evento por mujeres, para mujeres

Además, en el marco del programa Despega, el próximo martes 8 de marzo, entre las 9:30 horas y las 16:30 horas Amazon y Womenalia organizan un evento híbrido gratuito de formación digital, en el que expertos en Estrategia y Marketing Digital de IE University y emprendedores compartirán las claves para emprender un negocio online e historias inspiradoras para todos aquellos que quieran emprender o digitalizar su negocio.

Este encuentro, que se celebrará de forma presencial en la IE Tower de Madrid y en streaming a través de emprender.womenalia.com, estará presentado por Luján Argüelles y contará con la participación de doña Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, doña María Peña, Consejera Delegada del ICEX, María Gómez del Pozuelo, CEO de Womenalia; la psicóloga Laura Rojas Marcos, expertos en comercio online de IE University y Ruth Díaz, vice presidenta de Amazon Fashion en Europa. Además, los asistentes podrán conocer más detalles de la historia de éxito de tres emprendedoras que venden a través de Amazon: CRU Barf, Tesela Natura y PlaceMatFab.

“Nuestro programa de formación gratuito Despega ha ayudado ya a miles de pymes españolas en su transición a la venta online. Coincidiendo con el Día de la Mujer, hemos organizado un evento de formación junto con Womenalia e IE University para ofrecer los recursos, herramientas y formación necesaria para aquellas emprendedoras que quieran impulsar su digitalización y que así puedan abrir nuevos canales de venta dentro y fuera de España”, afirma Xavier Flamand, Director de Servicios para Vendedores de la UE en Amazon.

Puedes inscribirte de forma gratuita en emprender.womenalia.com para conseguir una de las 70 plazas disponibles para atender al evento de forma presencial o ver el streaming en directo el día 8 de marzo.

M-prendimiento, con M de Mujer

Andrés Machado: Con tan solo 23 años, Amanda Machado tuvo que ponerse al frente de la empresa familiar tras perder a su padre, y logró compensar su poca experiencia y el poco bagaje en la compañía con tenacidad. Con una mentalidad que denomina ‘de Las 3Ps: paciencia, pico y pala’, Amanda logró impulsar el negocio familiar, y a día de hoy vende sus zapatos en todo el mundo.

Creaciones Mabeca: María Beltrán puede decir con orgullo que ha logrado hacer de su hobby su profesión, y convertirse así en su propia jefa. Gracias al consejo de una amiga, comenzó a vender sus hadas artesanales online, y, pese a la irrupción de la pandemia y las dificultades que enfrentaba el sector, Creaciones Mabeca aumentó sus ventas apoyada en la logística de Amazon. De esta forma, María pasó de trabajar en un pequeño taller improvisado en una habitación en su casa, a alquilar un local comercial donde ser capaz de dar respuesta a la creciente demanda de sus clientes, convirtiéndose en un top ventas en las tiendas de Amazon.

CRU Barf: Sandra Moya decidió dejar su carrera profesional para emprender y crear una empresa de comida casera para perros y gatos. Con el apoyo de su pareja y familia, fundó CRU, una compañía liderada por mujeres y que trabaja únicamente con colaboradores que compartan sus valores. Decidir cuándo trabajar, la realización personal, junto con la satisfacción al echar la vista atrás y ver todo el camino recorrido le confirman que acertó cuando se lanzó a esta aventura.

Gynebal: La llama del emprendimiento siempre estuvo ahí, pero no fue hasta los 47 años cuando Lidia Gallego decidió dar el salto. Lidia dejó su carrera en una multinacional para emprender. Cuatro años después, Gynebal se ha convertido en una exitosa marca de geles de higiene íntima presente en distintos mercados.

La Cosmética de María: María y Alejandra, hermanas mellizas y amantes de la naturaleza, han recorrido el mundo en busca de plantas y aromas que les permitan llevar una vida más natural. Su filosofía de vida de prescindir de compuestos químicos innecesarios para cuidar la alimentación y la salud, sumada a su formación en nutrición, y conocimiento sobre plantas y cosmética artesanal, las motivó a crear su propia marca: La Cosmética de María. Desde entonces, ofrecen productos naturales y adaptados a cada tipo de persona y necesidad, logrando hacerse un hueco en el mercado del bienestar.

LaulaStyle: Con un trabajo cómodo y con un bebé recién nacido, Laura decidió dar el salto y montar su propia compañía. Su principal motivación era poder hacer realidad su sueño: decidir cuándo trabajar y cuándo atender a su familia. A día de hoy, Laura ha dado el salto internacional y ha llevado sus productos a China, Estados Unidos o la India, entre otros mercados, demostrando que la conciliación familiar es posible gracias a la venta online.

PlaceMatFab: María Jesús Serrano y su hermana Rocío son las fundadoras de PlaceMatFab. Su historia comienza vendiendo sus manteles artesanos de algodón sostenible en los mercadillos de la Embajada Italiana y de la Embajada Francesa, en otoño de 2019. En julio de 2021 decidieron digitalizar su modelo de negocio y comenzaron a vender en Amazon. Desde entonces, han llevado a cabo una imparable expansión, conquistando el mercado europeo y exportando el 50% de sus ventas. Su equipo está formado por mujeres. Como empresa, apostamos por el talento femenino y la producción nacional”.

Tesela Natura: Amante de la miel, Tesela Natura nace en Extremadura con el propósito de ofrecer miel pura a personas de todo el mundo al tiempo que fomenta la sostenibilidad del planeta. Sin experiencia previa en el emprendimiento, la emoción de montar su propio negocio ayudó a Beatriz Román a crear y dirigir esta exitosa marca que ya se ha convertido en la número uno en ventas de su categoría en Amazon.

UNIK HEALTH & NUTRITION: Mar Cid y Ruth Alonso cuentan con más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico y nutracéutico. Esta trayectoria, sumada a la pasión por poder trabajar en lo que les gusta, las llevó a crear Unik Health. Con la llegada del Covid-19, decidieron ponerse las pilas en el comercio electrónico para llevar su negocio a otro nivel. La compañía ya cuenta con presencia en Europa y está preparando su llegada a Estados Unidos y Oriente Medio.

