El presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), Antonio Martín, consideró que la presencia de dos clubes gallegos en la máxima competición nacional, la Liga Endesa, con el Río Breogán y el Monbus Obradoiro, "es un síntoma de cómo se está cuidando el deporte" en la región, según dijo en el Foro Efe Sport Business Days sobre la industria deportiva gallega.

"Que Galicia tenga dos equipos peleando en al ACB es un síntoma de cómo se está cuidando el deporte", señaló el presidente de la asociación de clubes de baloncesto a EFE antes del inicio del foro.

El máximo responsable de la principal competición del baloncesto español explicó que una de las claves es que ambos conjuntos tienen "una identidad propia muy marcada".

"Tanto Breogán como Obradoiro son dos plazas que no hay que explicarlas, su afición habla mucho por ellas, hasta sus mascotas son conocidas. Eso es muy importante a la hora de tener un contenido global, que cada equipo tenga una identidad muy clara, muy definida", dijo.

Martín subrayó la gran temporada que está haciendo el Río Breogán, un recién ascendido que ha sido capaz de clasificarse a la Copa del Rey y está instalado en la zona media de la tabla con 12 victorias en 25 jornadas.

"Lo que está haciendo el Leche Río Breogán es dotar de una ilusión no solo a la ciudad de Lugo sino a toda la competición, es muy importante. La trayectoria de este año ha sido brutal y eso se refleja en el seguimiento que está teniendo", consideró

Durante el foro, el presidente de la ACB consideró que el caso del conjunto lucense es "revelador de cómo ajustar un presupuesto y tener un retorno positivo tan importante". "Es una plaza de baloncesto y ojalá se siga haciendo esta apuesta por el baloncesto gallego", agregó.

En el Breogán está destacando sobremanera el alero bosnio Dzanan Musa, jugador más valioso de la competición en el mes de febrero y actual líder de las clasificaciones individuales de puntos (20,2 por partido) y valoración (22,3).

"El trabajo que han hecho a nivel de 'scouting' y concepción de plantilla es muy potente. Sabemos que los jugadores van y vienen, retener el talento cuando un jugador tiene una explosión tan potente como la de Musa es difícil. Ojalá puedan porque han creado una columna vertebral, un equipo con mucha personalidad", opinó el presidente de la ACB, que consideró que Musa "es la primera vez en los últimos años que se siente feliz jugando al baloncesto".

El Celta, cuyo presidente Carlos Mouriño estuvo presente en el foro Efe Sport Business, planea poner en marcha en la ciudad deportiva de Afouteza el proyecto 'Galicia Sports 360', que entre otras instalaciones incluye un pabellón multiusos con capacidad de entre 8.000 y 10.000 personas, que podría albergar baloncesto.

"En España se está dando cuenta de que deportes como el baloncesto tienen una vinculación muy importante con la instalación. La viabilidad que te da la explotación adecuada de una instalación hace que el equipo que tiene sede en ella le sea más fácil competir. El baloncesto ACB ha estado en Orense, Ferrol, Santiago, Lugo y tenerlo en Vigo sería una maravilla", opinó Martín.

CARMEN LENCE (LECHE RÍO): "INTENTAREMOS QUE EL PRESUPUESTO SUBA"

La presidenta del Grupo Lence-Leche Río, principal patrocinador del Río Breogán, Carmen Lence, explicó que apoyan al club desde 1986 y consideró que una de las claves del éxito de esta temporada es el trabajo bien hecho.

"A veces uno puede decir qué suerte, pero yo siempre digo que la gente te pilla cuando estás trabajando, y cuanto más trabajas más suerte tienes", explicó Lence.

La ejecutiva de la empresa láctea reconoció que "no es tan fácil encontrar 'esponsors'" en una ciudad pequeña como Lugo, pero eso no les frena a la hora de "no dejar de luchar y seguir llamando a todas las puertas que haya que llamar".

"Intentaremos que el presupuesto suba, la gestión de los últimos años es muy buena, se ha recuperado la situación económica y eso ha sido porque lo hemos hecho con 'sentidiño', y hay que seguir así para que el Breogán pueda ser sostenible al largo plazo", agregó la consejera delegada del Grupo Lence-Leche Río durante su participación en el foro Efe Sport Business.