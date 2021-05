18 may. 2021

Los Atletas Primavera cuentan con el respaldo incondicional de Upfield.

María del Rosario Espinoza, Briseida Acosta y Juan Diego García son tres taekwondoistas que forman parte del equipo Atletas Primavera.

Ciudad de México; 18 de mayo de 2021.- Upfield, la compañía líder en el mundo de alimentos de origen vegetal, a través de su icónica marca Primavera®, le apuesta a los atletas mexicanos con su nueva campaña “Siempre hay una receta para comerte al mundo”. Primavera® invita a todos los niños y jóvenes a llevar una alimentación saludable que los ayude a cumplir sus metas y reconoce a padres y madres que dan todo por ver triunfar a sus hijos.

“En Upfield comprendemos los sentimientos y las necesidades de los deportistas que se exigen a sí mismos y generan un ejemplo para la sociedad mexicana. Conozco de primera mano el impacto positivo que tiene para un atleta obtener el respaldo de una marca que crea en ti y te ayude a alcanzar tus objetivos”, comentó Dieter Holtz, CEO de Upfield para México y el Norte de América Latina, quien también fue un atleta mexicano destacado en foros internacionales.

Margarina Primavera®, elaborada a partir de aceites de semillas de plantas y libre de colesterol, decidió apoyar a un grupo de deportistas mexicanos, entre los que están los taekwondoistas María del Rosario Espinoza, Briseida Acosta y Juan Diego García por su disciplina, exitosa trayectoria y las ganas que tienen de llegar a la cima del deporte.

María del Rosario Espioza resalta por su participación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde obtuvo la medalla de oro en Taekwondo, convirtiéndose en la segunda mujer mexicana en obtener una medalla de oro en Juegos Olímpicos; además, también participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, donde se llevó las medallas de bronce y plata, respectivamente.

Por su parte, Briseida Acosta es reconocida por su participación en campeonatos mundiales de taekwondo, en los que ganó la medalla de plata en Puebla 2013 y la medallada de bronce en Mánchester 2019. Asimismo, logró la medallada de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Asimismo, Juan Diego García es una de las jóvenes promesas del deporte mexicano; ya que, con tan sólo 16 años de edad, logró el oro en el Campeonato Mundial de Parataekwondo Turquía 2019 y en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

Primavera®, marca #1 de margarinas en México y con más de 70 años en el mercado, quiere generar un gran movimiento con esta campaña que apoya a “Los Atletas Primavera” e impulsa a toda la juventud mexicana a pensar en grande y lograr todas sus metas.

Acerca de Margarina Primavera

Margarina Primavera es una marca registrada de Upfield México. Margarina Primavera ha estado presente por más de 70 años entre las familias mexicanas. El delicioso sabor de Primavera® está elaborado a partir de aceites de semillas de plantas, contiene vitaminas A y D, tiene una mayor proporción de grasas buenas como los omegas 3 y 6 y por su origen vegetal no contiene colesterol. Para cualquier momento, Primavera®. Tan fácil, tan práctico, tan delicioso.

Acerca de Upfield México

En Upfield, hacemos que las personas sean más saludables y felices con productos deliciosos y de origen vegetal que son buenos para nuestro planeta. La compañía más grande de alimentos de origen vegetal en el mundo, Upfield es el productor global #1 de untables de origen vegetal, con más de 60 marcas, incluyendo marcas icónicas en México como Primavera, Iberia, I Can’t Believe Its Not Butter y Country Crock, así como cuatro marcas de margarinas para uso profesional: Primavera, Flex, Carrancedo y Rocío.

Con oficinas centrales en Amsterdam, vendemos nuestros productos en más de 95 países y tenemos 17 plantas alrededor del mundo. Desde 1871, hemos sido la autoridad en la categoría de untables lo que nos ha permitido adquirir experiencia, conocimiento e inspiración inigualables.

Estamos enfocados en liderar esta nueva era que se centra en brindar productos saludables de gran sabor y de calidad superior que nos ayudan a crear un “Un mejor futuro basado en un origen vegetal”.

En México, Upfield cuenta con marcas de gran tradición como

Para más información, por favor visite nuestro sitio en internet en www.upfield.com

