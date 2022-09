Audi Summit for Progress.

Audi Summit for Progress.

Audi España organiza el próximo 25 de octubre, en el Palacio de Cibeles de Madrid, Audi Summit for Progress, punto de encuentro de mentes brillantes cuyas ideas están cambiando el mundo.

Peter H. Diamandis, nombrado recientemente por Fortune como uno de los “50 líderes más grandes del mundo”, revelará las grandes propuestas que cambiarán la vida de miles de millones de personas.

Eneko Atxa, Sara Werner o Inma Bermúdez, entre otros, también marcarán la agenda del evanto con sus ideas made in Spain.

El próximo 25 de octubre, Audi Summit for Progress reunirá en su primera edición en Madrid a quince de las mentes más brillantes del mundo para exponer las ideas que están cambiando el futuro de la humanidad. Un evento que podrá vivirse en directo en el Palacio de Cibeles, y también a través de streaming.

Bajo la filosofía “ideas to start the future”, Audi España ha creado el Audi Summit for Progress, un encuentro para promover las iniciativas que hacen realidad una sociedad más sostenible basada en el progreso, la innovación y el diseño. En este contexto, personalidades relevantes como Peter H. Diamandis, Henrik Wenders, Owen Rogers, Eneko Atxa, Inma Bermúdez, Sara Werner o Dimas Gimeno, entre otros, darán a conocer su visión sobre el futuro.

Peter H. Diamandis: ideas para cambiar el mundo

Uno de los principales ponentes y protagonistas del Audi Summit for Progress será Peter H. Diamandis, Fundador y Presidente Ejecutivo de la X Prize Foundation, doctor en Medicina por Harvard, ingeniero en Aeronáutica y Astronáutica por el MIT y experto en biología. Compartirá con la audiencia la esencia de su proyecto vital: ayudar a gobiernos y empresas a invertir en ideas que puedan cambiar la vida de unos mil millones de personas en menos de cinco años.

Fundador de más de una docena de empresas espaciales y de alta tecnología, entre las que se encuentran Zero Gravity Corporation, Space Adventures y la Rocket Racing League, Diamandis ha obtenido docenas de premios, incluyendo el Robert H. Heinlein Award, el Neil Armstrong Award, el Arthur C. Clarke Innovation Award, el No Boundaries Innovation Award y el Charles A. Lindbergh Award. El greco-estadounidense es, además, cofundador y presidente ejecutivo de la Singularity University.

Una agenda con quince ponentes y las ideas más brillantes

La agenda del Audi Summit for Progress se conforma en tres grandes bloques: “El futuro de la movilidad sostenible”, “Una sociedad centrada en las personas” e “Ideas para empezar el futuro”.

El talento español estará representado por ponentes como Eneko Atxa, elegido en dos ocasiones el chef más sostenible del mundo; Inma Bermúdez, la primera diseñadora española para Ikea con sus revolucionarias ideas acerca del diseño del futuro; o Sara Werner, fundadora de Cocunat y reconocida en dos ocasiones en la lista Forbes por su visión sobre la cosmética libre de tóxicos y ser uno de los actores clave para cambiar el mundo.También participarán Dimas Gimeno, fundador y presidente de Kapita, socio fundador de Wow y ex Presidente y CEO de El Corte Ingles; César Muntada, Director de Diseño de Iluminación de AUDI AG y Fermín Soneira, Vicepresidente Senior de la línea de productos eléctricos de AUDI AG.

A nivel internacional, el elenco se completa con las intervenciones de Carlo van de Weijer, Director del AI System Institute; Silja Pieh, Directora de estrategia AUDI AG; Johanna Klewitz, Directora de la cadena de suministro sostenible AUDI AG; Owen Rogers, Socio y Director Ejecutivo del Portfolio en IDEO; Sally Uren, CEO de Forum for the Future; o Henrik Wenders, Chief Marketing Officer de AUDI AG, entre otros.

Información práctica del Audi Summit For Progress

El acceso al evento estará disponible hasta completar el aforo de un máximo de 300 asistentes, adquiriendo las entradas a través de la web. Las entradas incluyen la asistencia a las ponencias de mañana y tarde, en horario de 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 17:00h. El precio de la entrada es de 90 €. Más información en www.audisummitforprogress.com

Comunicación Butragueño & Bottlander

[email protected]

[email protected]

[email protected]

91 4491224

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.