En esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de Esclerosis Múltiple España (EME), dos ilustradoras han retratado a dos afectados a raíz de sus conversaciones con una terapeuta.

La autoestima en estas personas es sinónimo de calidad de vida. Más allá de los síntomas físicos y cognitivos, visibles o invisibles, lo más importante para ellos es su entorno, la aceptación de quienes les rodean.

También conocida como la enfermedad de las 1.000 caras, la esclerosis múltiple (EM) se presenta con diferentes síntomas en cada afectado. Se calcula que en España hay alrededor de 55.000 personas diagnosticadas con EM.

Bristol Myers Squibb, con el apoyo de Esclerosis Múltiple España (EME), ha puesto en marcha la campaña de concienciación social #MultiplicArte, que busca sensibilizar a la población general sobre esta patología y empoderar a las personas con esclerosis múltiple a través del arte, para conmemorar el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebra cada 30 de mayo.

Para este Día Mundial, las ilustradoras Beatriz Ramo, más conocida como Naranjalidad, y Ana Santos han sido las encargadas de plasmar en el lienzo a Miguel López y Esther Sevillano mientras estos mantenían una charla con Lorena Iglesias, psicóloga clínica y de la salud en Fundación Esclerosis Múltiple Madrid (FEMM). Esta especialista ha abordado con ellos desde el diagnóstico hasta su día a día, haciendo especial hincapié en su entorno, mientras las artistas realizaban retratos que reflejaban los principales aspectos de la conversación. “Para el paciente es fundamental el acompañamiento emocional en el momento del diagnóstico, proporcionándole herramientas para afrontar la incertidumbre que conlleva esta enfermedad de 1.000 caras, aprender a convivir con los síntomas y volver a perseguir los sueños y metas propios de cada persona. Asimismo, es muy importante que la sociedad comprenda en qué consiste la enfermedad, ya que esto reduce el estigma, favorece la normalización de una patología que todavía es muy desconocida y permite que las personas con EM puedan hablar de aquello que les pasa de manera normalizada, previniendo la aparición de sentimientos de tristeza, incomprensión o soledad y, con ello, el aislamiento social”, explica Lorena.

#MultiplicArte muestra a través de los ojos de dos artistas la realidad de dos personas con esclerosis múltiple. Más allá de los síntomas físicos, visibles o invisibles, lo más importante para los afectados por esta enfermedad es su entorno, la aceptación de quienes les rodean. En EME luchan cada día para que los las personas con esclerosis múltiple tengan la mejor calidad de vida posible, una condición que, en palabras de Perro Carrascal, director de la Asociación, se consigue también en buena parte trabajando la autoestima de quienes conviven con la enfermedad, y esta campaña es lo que busca. “A través del arte, Miguel y Esther han visto reforzada su imagen. La concienciación es clave para lograr que la esclerosis múltiple tenga voz propia y nos permita seguir luchando por mejorar la calidad de vida de todas las personas que conviven con ella”.

Cuando tenía solo 25 años y “estaba en la flor de la vida” a Esther Sevillano le diagnosticaron esclerosis múltiple. “Hace tiempo la EM lo era todo para mí porque mi vida giraba en torno a la enfermedad, pero ahora forma parte de mi vida, no es el centro, sino mi compañera”, asegura. La ilustradora Ana Santos ha aceptado el reto de retratar su realidad con la esclerosis múltiple. Por su testimonio, Ana ha visto a “una persona con mucha fuerza y muy valiente” que vive la vida con y por los suyos con positividad y optimismo a pesar de que tiene días peores. Sobre un fondo de color amarillo, los ojos de Esther centran un lienzo de acuarela que está lleno de detalles que demuestran que la aceptación social de la enfermedad la empodera, no solo como paciente, sino como mujer, madre, hija, amiga, etc.

Esther se ha visto perfectamente reflejada en la acuarela de Ana. “La verdad es que estoy sin palabras, me encanta, me parezco un montón, parece una foto. No solo ha calcado mi imagen, sino que también ha sabido contar mi historia añadiendo muchos detalles”, expresa emocionada Esther. “Yo pinto desde pequeña, para mí expresarme con el arte es una forma muy natural, es como un brazo mío más. Ha sido un placer participar en esta campaña y conocer en primera persona tu historia con la enfermedad”, replica la artista, que, asegura, ya conoce no solo qué es, sino qué supone la esclerosis múltiple para quien convive con ella y anima a todos a conocer más sobre la patología para derribar estigmas y empoderar a quienes la padecen.

La enfermedad de las mil caras

La Esclerosis Múltiple también es conocida como la enfermedad de las 1.000 caras porque se presenta con diferentes síntomas en cada paciente. Es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre los jóvenes de entre 20 y 40 años (más prevalente en mujeres) y la segunda causa de discapacidad en los países desarrollados. Quienes la sufren tienen que convivir con ella sin una cura, de momento. Se calcula que en España hay alrededor de 55.000.

