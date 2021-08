Los índices de productividad empresarial se han mantenido estables en los últimos años en la región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) e indican que el principal reto es crecer en innovación, según un informe impulsado por el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (Cenpromype).

El estudio destaca que en el Índice Global de Innovación (IGI), Costa Rica y Panamá superan la media regional, mientras que El Salvador y República Dominicana "muestran niveles homogéneos".

El investigador Gabriel Fernández señaló en una conversación con Efe que los índices en las áreas de "networking", oportunidad para emprender, absorción de tecnología e innovación se han mantenido "más o menos estables".

Fernández, uno de los investigadores que participó en la elaboración del informe "Escenarios y evolución de las MIPYMES en la región SICA", destacó que el mejor desempeño lo tiene la dimensión de oportunidad para emprender.

En el lado opuesto y "con un menor nivel de desarrollo" se encuentra innovación de productos.

"Lo que más destaca en la región son las oportunidades de emprendimiento y donde están los mayores retos es en la innovación de productos", subrayó.

Indicó que detrás de este menor desarrollo de la innovación podría estar la tradición de exportar productos básicos, conocidos como "commodities".

"Lo que exporta la región son fundamentalmente productos con muy poca transformación, de muy poco valor agregado, son normalmente productos agrícolas", agregó.

Indicó que este tipo de productos "no requieren de innovación, no requieren de ninguna transformación y por eso no hay una industria en la región que transforme productos para agregarle valor", lo que impacta en los precios.

El reto de la región SICA es "aplicar fundamentalmente innovación, investigación y desarrollo para la transformación de productos, para que los productos que se comercializan tengan un mayor valor agregado y, por lo tanto, tengan mejores precios en los mercados internacionales".

Esta mejora de la innovación generaría el beneficio de "unos mejores retornos para esas industrias", con lo que "van a poder pagar mejores salarios".

El citado estudio es el "resultado de una investigación realizada dentro del Observatorio Regional de Competitividad, Productividad y Desarrollo Sostenible de las Mipymes", dijo a Efe David Cabrera, director ejecutivo interino de Cenpromype.

"El estudio y la investigación son muy enriquecedores porque nos da una aproximación muy latente de hacia dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, desde el punto de vista nacional y regional, para fomentar esa mejora competitiva y productiva del emprendimiento y las mipymes", apuntó Cabrera.