20 may. 2022

20 may. 2022

Desde hace 25 años, Colavoro ofrece servicios de externalización de recursos humanos a otras empresas que demandan especialización, calidad y compromiso. En su recién estrenada web, la compañía presenta el llamado #MétodoColavoro25, una síntesis de su manera particular de hacer outsourcing.

Entre los ingredientes de este #MétodoColavoro25, destacan la visión estratégica que la compañía aplica en cada proceso de selección, la formación continuada que ofrecen al candidato, una cultura empresarial basada en el cuidado de las personas y el seguimiento exhaustivo de la calidad de los trabajos externalizados. En palabras de Lucía Sayalero, directora de Colavoro, “se trata de una metodología de trabajo probada, una forma de externalizar que funciona, a la cual acabamos de darle un nombre basado en una cifra: la de los años que llevan aplicándola”. Sus diferenciales: la capacidad de atraer el talento más difícil de encontrar, la alta tasa de permanencia de los empleados subcontratados (90%), un plan de igualdad consolidado y un enfoque decidido hacia la diversidad.

Especialización en IT, servicios auxiliares y selección de personal para cualquier sector

Sobre los principios básicos con los que Colavoro da solución a cada proyecto de cliente, se asientan las cuatro líneas de negocio principales de la empresa. En concreto, Colavoro se especializa en outsourcing IT (desarrolladores, data scientist, técnicos de sistemas, etc.) outsourcing de servicios auxiliares (control de accesos, azafatos/azafatas, recepcionistas, etc.), outsourcing empresarial (perfiles especializados)) y selección de personas (para contratación directa en la compañía).

Sus soluciones abarcan la práctica totalidad de sectores, pues su especialidad es precisamente seleccionar expertos para integrarlos en los proyectos de los clientes logrando eficacia, optimización de costes y de tiempo.

Tras 25 años de experiencia, Colavoro cuenta en la actualidad con 250 personas en plantilla, 90% de ellas con contrato fijo. Pero la cifra que más representa el trabajo de la compañía, según explica Lucía Sayalero, es la de permanencia de las personas contratadas: “un 90% de las personas subcontratadas por nuestros clientes permanecen en el puesto para el que fueron seleccionadas”.

Como explican desde la compañía en su nueva web, “la cultura de empresa y los valores son directamente responsables del éxito de Colavoro”. Ocho son los valores que identifican como esenciales: igualdad, diversidad, medio ambiente, discreción y confidencialidad, superación, confianza y responsabilidad. Todos ellos son, para esta empresa de outsourcing, una guía en la forma de entender el trabajo y la relación entre personas, empresas y proyectos, tanto actuales como futuros.

Destacan también, desde su departamento de comunicación y prensa, que han colaborado con AEDIPE como empresa colaboradora en su AGENDA de eventos gratuitos organizados por AEDIPE para celebrar el Día Internacional de los Recursos Humanos en 2022, siendo todo un éxito.

Aprovechamos para informarles que en la próxima revista de AEDIPE, "Dirigir Personas", podrán leer la entrevista a su Directora General, Lucía Sayalero, quién ofrece las claves del Outsourcing empresarial. Mientras, le invitamos a visitar su nueva web recién estrenada.

Contacto

Nombre contacto: Maria Ortega





Imágenes

https://bit.ly/3wvH2rI

Pie de foto: Infografía de la Metología seguida por Colavoro para externaliz

Autor: Colavoro

https://bit.ly/3MyknAn

Pie de foto: Una metodología de externalización que funciona

Autor: Envato





AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.