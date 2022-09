La subida de la tarifa plana anunciada por el Gobierno el pasado mes de julio ha provocado una avalancha de nuevas altas de autónomos que se prevé que siga aumentando hasta final de año.

El nuevo sistema de cotización propuesto por el Gobierno, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023, conllevará un aumento a 10 de los 15 tramos de cotización para autónomos, así como en la cuota reducida para nuevos emprendedores.

La conocida como “Tarifa Plana” pasará de costar 60 euros a 80 euros para todos aquellos emprendedores que se den de alta entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, siempre que cumplan las condiciones requeridas.

“Existe un cierto grado de alarma entre los futuros autónomos que tenían programado comenzar su actividad en los primeros meses del 2023. La subida de la cuota a 80 euros, aunque desde el Gobierno indiquen que permitirá un ahorro a medio plazo, está provocando que la mayoría de emprendedores vayan a adelantar unos meses el alta” indican desde Ayuda T Pymes, una Asesoría Online con más de 15.000 autónomos gestionados.

“Son varios motivos los que han incentivado que los futuros autónomos prefieran realizar el alta como autónomo antes de acabar el año para así acogerse a la tarifa plana actual. El problema está en que no está muy claro que el cambio en la tarifa plana vaya a favorecer a tantos emprendedores como indican desde el Gobierno”, indican.

Subida de la tarifa plana a 80 euros

Actualmente, la cuota para los nuevos autónomos que no hayan estado dados de alta en los últimos dos años y no hayan disfrutado de la misma en los últimos tres, se encuentra establecida en 60 euros mensuales durante los primeros 12 meses.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2023 pasará a ser de 80 euros. Esto supondrá un desembolso anual de 960 euros, superior a los 720 euros que se pagan con la tarifa plana actual. En total, son 240 euros de diferencia al término del primer año que han provocado malestar entre este colectivo.

No obstante, todos aquellos emprendedores que quieran evitar la subida, podrán acogerse a la tarifa plana actual, siempre y cuando su alta como autónomo online se produzca antes del 31 de diciembre de 2022.

Pérdida de la tarifa plana en el segundo año

El segundo motivo que ha provocado el sprint para darse de alta como autónomo antes de que acabe el año es la pérdida de la tarifa plana durante el segundo año para aquellos que superen unos rendimientos netos superiores al SMI.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social y Migración, presidido por José Luis Escrivá, han indicado que esta medida beneficiará a la mayoría de nuevos emprendedores que se verán beneficiados de un segundo año con una cuota de 80 euros mensuales frente a los 143,13 y 200 euros que se pagan actualmente.

En cambio, esta opinión contrasta con la visión de los futuros emprendedores que no comparten lo indicado por el Ministerio ya que, no indican que la mayoría de empresarios perderán el derecho al segundo año de la cuota reducida porque obtendrán unos rendimientos superiores al SMI, lo cual no indica que la empresa esté siendo rentable.

“Actualmente el Salario Mínimo Interprofesional no alcanza el 60% del sueldo medio en España y poner el límite en base a este para poder beneficiarse de la tarifa plana durante el segundo año es un despropósito. Están abocando a las empresas a la economía sumergida, reducción de la jornada o a la explotación laboral que supone no tener unos ingresos para vivir dignamente, ya que en los tramos más bajos, en torno al 30% de los beneficios irían destinados a pagar la cuota” indica un futuro joven autónomo.

Los autónomos que se den de alta en 2022 podrán acogerse a los 24 meses de cuota reducida aun superando unos rendimientos superiores al SMI, con un descuento del 50% los primeros seis meses y del 30% en los restantes hasta completar los dos años desde el alta.

Pérdida de la protección para nuevos emprendedores

La tarifa plana ofrecida por el Gobierno desde el 2013 tiene como objetivo facilitar a los autónomos el cumplimiento del pago de sus cotizaciones sociales durante los dos primeros años, los cuales coinciden con el periodo de mayor dificultad para nuevos emprendedores.

Según indican los propios emprendedores, la cuota reducida suponía un alivio que contrarrestaba la inversión inicial y los gastos que conlleva emprender con un menor beneficio. Además, vaticinan que una temida crisis económica provocaría que aumente el número de autónomos que se den de baja tras finalizar el primer año de actividad porque no podrán hacer frente al pago de la cuota completa durante el segundo año.

Por último, destacan el efecto negativo que tendrá en los jóvenes emprendedores que hasta ahora tenían la posibilidad de un 30% de descuento durante el tercer año.

