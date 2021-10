Según el Libro blanco de las bodas, en promedio las parejas en México gastan en su boda $180,000.

Ciudad de México, 22 de octubre de 2021.- Uno de los temas que más inquietud genera en las parejas que están organizando su boda, es el presupuesto. La situación económica de la pareja, la zona del país en la que se celebrará el enlace y el precio promedio de cada producto y servicio, son factores clave a considerar para la planificación de gastos de la boda.

Desde Bodas.com.mx , a partir de un estudio realizado a parejas para saber cómo se celebran las bodas en nuestro país, han obtenido el dato de lo que gastan en promedio los futuros esposos en el gran evento, así como la distribución del presupuesto en las diferentes categorías.

¿Cuánto gastan en promedio en una boda los mexicanos?

Según el Libro blanco de las bodas , realizado por Bodas.com.mx en colaboración con ESADE y Google, en promedio las parejas en México gastan en su boda $180.000. Esta cantidad puede variar de acuerdo a la zona del país en el que se lleva a cabo la boda:

En la zona sureste son los que más invierten, siendo $205,000 el precio promedio.

En la zona del centro, las parejas gastan $155,000 en promedio.

En el centro-occidente el gasto ronda los $165,000.

La zona de México en donde menos invierten en la boda es el noreste, donde el gasto promedio es de $161,000.

Costo promedio por invitado

En tiempos normales y previos a la pandemia, las bodas en México tenían un promedio de 197 invitados, con un costo aproximado de $914 por persona.

En el sureste, el costo por persona se eleva hasta $1,089 ya que, estados como Quintana Roo, se especializan en este tipo de celebraciones y son muy populares las bodas destino, sin embargo, tienen menos invitados.

Por otro lado, las bodas del noreste suelen ser las que más invitados tienen, pero el costo promedio por invitado es el menor comparado con las demás zonas del país, siendo de $742 por invitado.

Categorías donde más invierten el presupuesto:

- Banquete

El mayor gasto definitivamente se va en el banquete. El costo promedio del catering en las bodas mexicanas es de $72,239. Las parejas pueden optar por espacios que se especializan en bodas y ya incluyen el menú o bien, contratar el catering por separado, aunque esto puede significar que el precio incremente.

- Look Nupcial

El vestido es una de las prioridades para las mujeres, es por esto por lo que esta categoría queda en segundo lugar cuando hablamos de gastos de boda. El gasto promedio para el vestido es de $21,326 cuando lo adquieren en firmas o casas especializadas. Por otra parte, quienes optan por acudir con una modista, el precio suele reducirse a $15,448 aproximadamente.

Sumando al look de la novia, el gasto regular del peinado y maquillaje les cuesta en promedio $4,000.

- Música, maestro

Ya sea música instrumental para la ceremonia, sax para la recepción, dj o banda para el baile, una boda mexicana sí o sí cuenta con buena música. Y el precio promedio que se gasta en la contratación de estos servicios es de $18,936.

- Fotografía

La fotografía ha venido pisando fuerte estos últimos años y podemos ver la importancia que va tomando no sólo en bodas, sino en la vida. Dicho esto, los futuros esposos se gastan en promedio $13,841 en este servicio.

- Flores

A pesar de que muchos lugares ya incluyen en el precio la decoración de flores, en este elemento pueden gastar una media de $8,637.

¡Ah! Y la luna de miel

La duración general de la luna de miel para la mayoría de las parejas mexicanas es de ocho días y su costo medio es de $44.850. Esta cifra varía bastante entre destinos nacionales con costos que van a partir de los $24,000 y destinos internacionales, que suelen costar más de $70,000.

Siempre pueden haber más gastos de lo planificado en un inicio, por lo cual es importante contar con herramientas que permitan llevar una correcta planeación del presupuesto. En Bodas.com.mx se puede encontrar la herramienta presupuestador, que ayuda a las parejas a que sus gastos no se salgan de control.

