Debido a la complicada situación económica que ya empezó a producirse en marzo de 2020 cuando el COVID-19 se desbocó en España, la cual se ha visto agravada por una serie de aspectos muy negativos, entre los que se incluye un conflicto bélico a nivel internacional, no es de extrañar que el principal objetivo de muchas personas sea el de ahorrar. Hacerlo con los gastos recurrentes es crucial para tener mayores facilidades a la hora de llegar a final de mes.

Es por este motivo que ahorrar en la factura de la luz es tan importante. Pero, ¿cómo hacerlo? Hay varias maneras de conseguir muy buenos resultados en este sentido, tal como veremos a continuación.

Pasarse al autoconsumo solar

Son numerosas las ventajas que obtienen aquellos usuarios que se decantan por el autoconsumo solar. Los usuarios pueden informarse y consultar cualquier duda sobre las sus características y beneficios en el portal especializado Eligenio.com , destacando entre ellos la gran mejoría que experimenta el ecosistema en general. Reducir la huella de carbono y optar por energías limpias a la par que renovables es crucial para asegurarse de que el planeta Tierra permanecerá en buen estado a lo largo de las próximas décadas.

Pero las ventajas del autoconsumo solar no terminan aquí. Otra de las que tienen muy en cuenta los consumidores es el gran ahorro que proporciona. Aunque depende del tipo de la instalación y del lugar exacto en el que se coloca, en líneas generales se suelen obtener facturas de luz cuyo importe ronda la mitad respecto al habitual.

¿Merece la pena teniendo en cuenta la inversión que hay que llevar a cabo? Lo cierto es que sí, puesto que el gasto realizado acaba amortizándose con creces al cabo de unos años. Además, en la actualidad es posible beneficiarse de una serie de ayudas para no tener que afrontar todo el importe correspondiente a la instalación de las placas fotovoltaicas que se necesitan para pasarse al autoconsumo solar.

Desenchufar aquellos dispositivos que tienen un indicador LED

Independientemente de si optas por el autoconsumo solar o no, hay otros consejos que en los dos casos te serán muy útiles. El primero de ellos se resume simplemente en apagar los aparatos tecnológicos que cuentan con una especie de luz de pequeñas dimensiones.

Este indicador lumínico está pensado para mostrarle al usuario que el dispositivo en cuestión se encuentra en stand-by. Al tratarse de tecnología LED el consumo es bastante reducido. Sin embargo, si se multiplica por varios aparatos y por muchos días al mes, la cifra acaba aumentando hasta llegar a unos euros mensuales que podrías ahorrarte perfectamente.

Ten en cuenta que esta acción no conviene ser realizada con algunos dispositivos en concreto. Un claro ejemplo es el de los televisores con tecnología OLED. Si cuentas con un panel de este tipo y lo desenchufas de la corriente para que la luz indicadora no consuma energía, no podrá hacer el barrido automático para que no se produzcan las típicas quemaduras en la pantalla originadas por mostrarse una imagen estática constantemente -como el logo de un canal de televisión-.

Ventilar adecuadamente para encender menos el aire acondicionado

En plena estación veraniega es prácticamente inevitable utilizar el aire acondicionado, sobre todo en determinadas zonas de España como Sevilla. Además, en los últimos tiempos varias olas de calor han azotado con virulencia algunos lugares del país ibérico, empeorando más si cabe la situación. Sin embargo, ello no tiene por qué acarrear un estratosférico desembolso.

Ahorrar en la factura de la luz es posible incluso cuando la temperatura es tan elevada como sucede en la actualidad. La única acción a realizar es la de ventilar de manera adecuada.

Lo mejor que puedes hacer es abrir las ventanas, a ser posible con mosquiteras instaladas en ellas, a partir de las 20h y hasta el momento en que te vayas a dormir. En ese margen de tiempo mantén el aire acondicionado apagado.

Por supuesto, esta misma estrategia puede ponerse en práctica durante el transcurso del invierno, pero invirtiendo el procedimiento. Es decir, en ese caso no abras las ventanas en el momento en que haya una temperatura más reducida, sino justo cuando el sol proporcione el mayor poder calorífico, aproximadamente sobre las 12h.

Hacer uso de aplicaciones que te permitan controlar el consumo energético

En otros tiempos había que llevar manualmente la cuenta del consumo eléctrico, lo cual era un tanto complicado y engorroso. Todo lo contrario sucede en pleno 2022, puesto que hay aplicaciones que se encargan de hacerlo por ti. Este tipo de apps destacan por ser muy intuitivas. Además, son compatibles con la práctica totalidad de teléfonos móviles.

Las gráficas que dichas aplicaciones elaboran de forma automática son de gran ayuda para saber si estás consumiendo más o menos respecto a los meses anteriores. Además, algunas de ellas te proporcionan otros consejos para que ahorres en la factura de la luz.

