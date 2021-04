L’esdeveniment comença aquest vespre amb una assistència rècord de mandataris de la regió, que es reuniran per primer cop des que va començar la pandèmia amb l’objectiu d’adoptar solucions concretes per a les persones que han patit els efectes de la crisi sanitària.

Desenes de periodistes han rebut els caps d'Estat i de Govern que, un a un, han caminat aquest dimarts per la catifa vermella de la plaça del Poble d’Andorra la Vella per retre homenatge a la bandera andorrana i posteriorment escoltar els himnes del seu país i del país que presideix la XXVII Cimera Iberoamericana. Per ordre d'arribada, el cap de Govern andorrà, Xavier Espot, amb el Copríncep, Joan Enric Vives, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han obert la comitiva. Un cop Espot i Vives han acompanyat Sánchez a l'interior del Centre de congressos de la capital han repetit el mateix camí amb tots els representants presents. Primer amb la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, després amb el president de Guatemala, Alejandro Giammattei, i seguit del president de la República Dominicana, Luis Abinader. Posteriorment, Vives i Espot han repetit l'acte protocolari amb el president i primer ministre de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa i António Costa. Finalment i tancant l'acte, han desfilat amb el rei d'Espanya, Felip VI.

Amb una assistència rècord de caps d'Estat i de Govern i una agenda de recuperació en els àmbits sanitari, social, econòmic i mediambiental davant la crisi del Covid-19, demà comença a Andorra la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern, espai de diàleg polític i cooperació, que aposta pel multilateralisme com l'eina més eficaç per a compartir experiències i trobar solucions.

En aquesta edició en format presencial-virtual participen els 22 països de la regió, 19 dels quals representats a nivell de caps d'Estat i de Govern, a més de 29 observadors i representants d'organismes internacionals com el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), l'Organització Internacional del Treball (OIT), l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), el Fons per a la Infància de les Nacions Unides (Unicef), l'Organització Panamericana de la Salut (OPS), l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) i el Banc de Desenvolupament d'Amèrica Llatina (CAF).

Serà la primera vegada que els caps d'Estat i de Govern d'Iberoamèrica es reuneixin des que va començar la pandèmia, i ho faran amb la finalitat d'adoptar solucions concretes per a 670 milions d'iberoamericans que han sofert els efectes de la crisi.

Els líders polítics adoptaran una Declaració final, un Compromís i un Programa d'Acció acordats per tots, així com 16 comunicats especials. Aquests documents seran difosos en concloure la Cimera. A més, es farà el traspàs de la Secretaria Pro Tempore a la República Dominicana com a amfitrió de la pròxima Cimera el 2022.

Aquesta cita ha estat precedida, avui, per un acte amb els presidents del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez; de França, Emmanuel Macron; de Xile, Sebastián Piñera, i de Costa Rica, Carlos Alvarado, i el primer ministre de Portugal, António Costa, sobre la reforma i l'enfortiment del sistema de salut mundial per a millorar les capacitats de preparació i resposta davant futures pandèmies com l'actual del coronavirus.

També avui el Rei d'Espanya, Felip VI, ha clausurat la XIII Trobada Empresarial Iberoamericà, el fòrum de dirigents empresarials més important de la regió en el qual a més participen els caps d'Estat i de Govern.

La XXVII Cimera Iberoamericana, el lema de la qual és ‘Innovació per al desenvolupament sostenible-Objectiu 2030. Iberoamèrica enfront del repte del coronavirus’, se celebra l'any del 30è aniversari de les cimeres Iberoamericanes, un projecte polític que reflecteix els estrets llaços socials, culturals, polítics, econòmics i històrics entre els 22 països iberoamericans.

