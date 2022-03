Los empleados prestan su experiencia y habilidades profesionales para ayudar a combatir problemas sociales y lograr cambios positivos

DENVER, 10 de marzo de 2022 – CSG ® (NASDAQ: CSGS) tiene como objetivo proyectar, concebir y dar forma a un mundo mejor y más preparado para el futuro. A través de asociaciones comunitarias, la compañía está devolviendo y canalizando el poder de todos para lograr un cambio en las comunidades a las que CSG ayuda alrededor del mundo. Hoy, CSG une sus fuerzas con We Make Change , una plataforma global de voluntariado que conecta a voluntarios cualificados con empresas sociales, para organizar una serie de Jornadas por el cambio. Durante estos días los empleados de CSG pueden compartir sus conocimientos y habilidades con empresas para ayudar a impulsar el cambio social. A lo largo de dos Jornadas por el cambio, el equipo de CSG dedicó más de 150 horas a apoyar a nueve empresas sociales comprometidas con la reducción de la desigualdad y el aumento de la inclusión digital. La mayoría de los participantes se inscribieron para continuar su servicio de voluntariado con su empresa social. En 2022, CSG aspira a alcanzar las 40.000 horas de tiempo de voluntariado por parte de los empleados.

“Como líder mundial en tecnología, CSG tiene como objetivo ampliar sus horizontes, llegar a crear un mundo más conectado, inclusivo y preparado para el futuro, que tenga un mayor impacto sobre nuestros compañeros, clientes y comunidades”, dijo Channing Jones, director de diversidad y responsabilidad social de CSG. “Al colaborar como voluntarios con organizaciones como We Make Change, nuestros empleados adquieren una mayor comprensión de los problemas críticos a los que se enfrentan nuestras comunidades, a la vez que aprovechan su experiencia para generar un impacto más significativo. Incluir empresas sociales en nuestro programa de impacto social nos permite no solo ayudar con nuestro tiempo y capital intelectual, sino también medir el impacto positivo que CSG tiene en las comunidades de todo el mundo. Estamos orgullosos de pensar a nivel global y actuar localmente con socios como We Make Change, que nos ayudan a acelerar el progreso real para resolver algunos de los problemas más importantes a los que se enfrenta el mundo hoy”.

Las dos Jornadas por el cambio de CSG dieron apoyo a un total de nueve empresas sociales, entre ellas:

Empowr : Enseña a jóvenes estudiantes negros los fundamentos del desarrollo de software, cómo crear aplicaciones sencillas y técnicas de liderazgo para mostrar cómo sus habilidades pueden tener un impacto en el mundo y ayudar a aumentar la cantidad de negocios dirigidos por personas negras.

Leiho : Lleva bienes esenciales a comunidades vulnerables que viven sin ellos: desde calcetines que ayudan a las personas sin hogar a entrar en calor, hasta comestibles para alimentar a los niños necesitados.

LocalPurse : Local Purse pone en contacto a turistas con guías locales experimentados y artesanos a nivel mundial a través de experiencias culturales y de compra virtuales, que tienen una huella de carbono mínima y proporcionan una forma sostenible de apoyar el sector turístico.

ZigWay : Proporciona a familias de bajos ingresos y poblaciones desfavorecidas acceso a aquellos bienes y servicios cotidianos que necesitan para salir de la pobreza.

"Esta Jornada por el cambio ha sido una oportunidad revolucionaria para que en Leiho reforzásemos nuestra confianza y motivación para conseguir cambios donde realmente son importantes", afirmó Joey Li, cofundador de Leiho. "Contactar con personas con buen corazón y grandes ideas que trabajan para CSG nos ha ayudado a hacer que el mensaje de nuestra marca sea claro y conciso, y a reforzar la transparencia que buscamos para nuestra misión. El valor añadido de tener acceso a las habilidades y experiencia que Leiho necesita para conseguir un cambio mayor es fundamental para nuestra joven empresa. La originalidad de CSG y su compromiso con nuestro éxito nos prepararon para desarrollar Leiho de cara a lograr un impacto social masivo e influyeron en nuestra visión de crecimiento orgánico".

“Con que los voluntarios cualificados inviertan tan solo cuatro horas en participar en una Jornada por el cambio ya se puede acelerar significativamente el impacto positivo de una empresa social”, declaró James Sancto, cofundador y director ejecutivo de We Make Change. “Las empresas sociales obtienen acceso a un amplio abanico de conocimientos y habilidades que pueden ayudar a promover su causa y traer resultados más rápidos a los grupos necesitados. Para las empresas conscientes como CSG, es una oportunidad de hacer más por el mundo y proporcionar a sus empleados formas significativas de contribuir a sus comunidades y conectar a nivel más profundo con los problemas sociales donde pueden favorecer el cambio”.

Las próximas Jornadas por el cambio de CSG se centrarán en trabajar por la igualdad de género. Para final de año, CSG habrá apoyado a decenas de empresas sociales de todos los lugares del mundo.

# # #

Sobre CSG

CSG es una empresa líder e innovadora en compromiso con el cliente, gestión de ingresos y soluciones para pagos, que convierte la experiencia cotidiana de los clientes en extraordinaria. Nuestro diseño basado en la nube y nuestra mentalidad que gira alrededor del cliente ayudan a empresas de todo el mundo a lanzar nuevos servicios digitales, expandirse a nuevos mercados y crear experiencias dinámicas que cautivan a los nuevos clientes y propician la fidelidad a la marca. A lo largo de más de 40 años, las tecnologías y el personal de CSG han ayudado a algunas de las marcas más reconocidas del mundo a resolver sus retos comerciales más difíciles y a evolucionar para satisfacer las demandas de la actual economía digital con soluciones preparadas para el futuro que dan lugar a experiencias excepcionales para los clientes. Con 5000 empleados en más de 20 países, CSG es el proveedor de tecnología de confianza para las principales marcas mundiales en telecomunicaciones, comercio minorista, servicios financieros y atención médica. Nuestras soluciones proporcionan resultados reales a más de 900 clientes en más de 120 países.

Si desea obtener más información, visite nuestra página web csgi.com y siga las novedades en nuestros perfiles de LinkedIn y Twitter .

Sobre We Make Change

We Make Change pone en contacto a voluntarios cualificados con empresas sociales que están cambiando el mundo. Permitimos que las personas y empleados ofrezcan sus habilidades como voluntarios online para apoyar las causas que les importan durante el tiempo que puedan dedicarles. Nuestros eventos de voluntariado en línea Jornadas por el cambio reúnen a equipos corporativos para desarrollar sus habilidades, conectar con compañeros y conseguir cambios en pocas horas. Con una comunidad que crece rápidamente de más de 25000 voluntarios que apoyan a más de 650 empresas sociales en más de 100 países de todo el mundo, We Make Change permite que cualquier persona, desde cualquier lugar, contribuya a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Para obtener más información o participar, visítenos en wemakechange.org y conéctese con nosotros en LinkedIn .

Copyright © 2022 CSG Systems International, Inc. o sus filiales («CSG»). Todos los derechos reservados. CSG® es una marca comercial registrada de CSG Systems International, Inc. Las marcas comerciales registradas, marcas de servicios o nombres de productos de terceros a los que se hace referencia en este artículo son propiedad de sus respectivos propietarios y son estos los que ostentan todos los derechos.

Contacto:

Kristine Østergaard

Relaciones públicas

+44 (0)79 2047 7204

[email protected]

John Rea

Relaciones con inversores

+1 (210) 687-4409

[email protected]

Agencia EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo