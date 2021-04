Darrers dies per acreditar-se per a la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern.

El termini perquè els periodistes i mitjans de comunicació s’acreditin per cobrir tant de manera presencial com virtual la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que Andorra acollirà el 21 d’abril arriba a la recta final. Així, el 12 d’abril es tanca el període per tramitar aquesta inscripció.

Els periodistes i altres professionals dels mitjans de comunicació que vulguin acreditar-se per realitzar una cobertura presencial de la Cimera Iberoamericana desplaçant-se a Andorra hauran de fer-ho a través de l’enllaç següent, fent especial atenció a la documentació necessària per accedir a Andorra, així com als requisits sanitaris relacionats amb la COVID-19.

Les persones que es desplacin fins l’esdeveniment en vehicle privat hauran d’acreditar-lo a través d’aquest enllaç.

Els periodistes o mitjans que, per contra, vulguin realitzar la cobertura de la XXVII Cimera Iberoamericana de forma virtual, han de registrar-se aquí.

Els professionals acreditats (en qualsevol de les dues modalitats) disposaran de continguts útils per a la cobertura periodística, tindran accés a les retransmissions i recursos multimèdia, rebran alertes per WhatsApp de tots els esdeveniments inclosos o no en l’agenda i podran formular preguntes a les rodes de premsa.

Cal remarcar que, a banda de tramitar aquesta inscripció, els professionals hauran de complir un seguit de requisits sanitaris com presentar, a l’hora de recollir l’acreditació presencial, una prova PCR negativa realitzada durant les 48 hores anteriors a aquesta recollida (s’acceptarà de fins 72 hores abans si es pot justificar la impossibilitat de realitzar-la en el termini establert). L’organització es reserva el dret de sol·licitar a tots els assistents a l’esdeveniment la realització d’un test d’antígens en qualsevol moment.

A més, serà obligatori l’ús de mascareta reglamentària en tot moment. Aquestes i altres recomanacions sanitàries i informació d’interès per als professionals que hagin de fer la cobertura mediàtica d’aquesta cita estaran recollides a la nota logística que començaran a rebre tots aquells que ja hagin tramitat l’acreditació.

Sota el lema “Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030. Iberoamèrica enfront al repte del coronavirus” la XXVII Cimera Iberoamericana serà la primera ocasió en què els 22 Caps d’Estat i de Govern de la regió es reuniran des que va iniciar-se la pandèmia de la COVID-19 amb la finalitat d’articular solucions concretes per a la recuperació en els àmbits econòmic, social i mediambiental.

La trobada de Caps d’Estat i de Govern serà precedida per la IV Reunió de Coordinadors Nacionals i Responsables de Cooperació, els dies 13 i 14 d’abril, i per la II Reunió de Ministres d’Afers Exteriors, el dia 15 d’abril.

El 19 i el 20 d’abril se celebrarà el XIII Trobada Empresarial Iberoamericana, esdeveniment que es troba dins del programa de la XXVII Cimera de Caps d’Estat i de Govern, que comptarà amb la participació de centenars d’empresaris de la regió i se centrarà en la innovació per una recuperació inclusiva i sostenible de la crisi de la COVID-19. Les acreditacions per aquest esdeveniment cal gestionar-les a través d’aquest enllaç.

Els professionals que cobreixin presencialment la Cimera hauran de complir un seguit de mesures sanitàries.

MÉS INFORMACIÓ:

Serveis de comunicació i premsa de la XXVII Cimera Iberoamericana – Andorra 2020

Fundació Cimera Iberoamericana

prensa@ciba2020.ad

(+376) 691600 / (+376) 821600

www.cumbreiberoamericana2020.ad

