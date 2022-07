Asegura tu lugar en el top on mind de tus clientes en internet. Conoce cómo.

Definir palabras clave para tu proyecto es una parte muy importante en el posicionamiento web, desarrollo de aplicaciones y marketing en redes sociales. ¿Cómo se hace? En este artículo podrás encontrar herramientas que te ayudarán a definirlas y seleccionarlas, por ejemplo una línea de tiempo, estadísticas, sitios web, un mapa mental o un diagrama de palabras clave.

Una buena o mala elección de palabras clave puede significar el éxito o fracaso de tu proyecto. Debido al desarrollo de interfaces, inteligencias artificiales y algoritmos de búsqueda cada vez más complejos, necesitamos ser más cuidadosos con los más mínimos detalles.

¿Qué es una palabra clave y para qué sirven?

Es fácil inferir su significado pero no todas sus aplicaciones. Muchos también utilizan el término en inglés Keyword para referirse a aquellas palabras mayormente utilizadas para referirse a un concepto, o a la palabra con mayor cantidad de referencias de búsqueda de los internautas. Es decir, son términos estratégicos.

Entre sus principales aplicaciones se encuentran posicionamiento web, redes sociales, incluso para que tu asistente virtual haga ciertas acciones, entre otras. Para los negocios, propietarios de sitios web, emprendedores e influencers, las palabras claves representan nodos para llegar a su contenido.

¿Cómo funcionan las palabras claves con los buscadores?

Los buscadores son esenciales, pues responden a una necesidad muy específica. Encontrar dentro de un mar de información la pequeña parte que necesitamos. En un mundo donde se generan aproximadamente 2.5 quintillones de bytes de datos al día, tener herramientas que seleccionen resulta de vital importancia.

Para que nuestro buscador encuentre lo que buscamos necesitamos palabras clave que ayuden a rastrear y codificar nuestra búsqueda. Estos motores de búsqueda o también conocidos como SERPS (Search Engine Results Page) realizan conexiones semánticas entre los contenidos indexados y las palabras clave que hemos seleccionado.

La próxima vez que hagas una búsqueda en un servidor, aplicación o sitio web podrás tener una idea más amplia de lo que hay detrás de un simple clic. Y no, no te preocupes que Google no te espía ni activa tus micrófonos sin autorización, de hecho este fenómeno es consecuencia de las palabras clave que usas día a día.

Se trata del algoritmo de Google conocido como Bert (Bidirectional Encoder Representation from Transformers) que se encarga de analizar bidireccionalmente las palabras clave que utilizas y selecciona términos que puedan complementar tu búsqueda. Dando como resultado que pueda complementar o “adivinar” tu siguiente búsqueda y mostrarte contenido y publicidad dependiendo tu propia información.

Este algoritmo busca entender el lenguaje para aprender y dotar de significado nuestras consultas en la web. ¿A quién beneficia esta mejoras en el proceso ? A todos, a los que quieren posicionar sus páginas o contenidos y a los usuarios que obtienen respuestas cada vez más acertadas.

Organizadores gráficos y su uso según el tipo de palabra clave

Ahora que ya sabes de la importancia de las palabras clave, te mostraremos algunos tipos de palabras clave y una herramienta que te ayudará a definirlas, o crear una estrategia para seleccionar las mejores según su tipo.

Los organizadores gráficos permiten organizar y estructurar información de forma visual para nuestra investigación de palabras clave para posicionar nuestro sitio web o aplicación sea efectiva. Uno de los objetivos principales es beneficiarnos de los algoritmos y no al contrario, ya que sabemos cómo funcionan, es hora de producir estrategias.

Palabras según la intención del usuario

Este tipo de palabras identifican la intención que tiene el usuario cuando realiza su búsqueda. Es importante siempre considerar las necesidades de quienes buscan nuestra información. Ver Tabla 1.

Palabras según su volumen

Se refiere a la búsqueda de palabras con mayor número de búsquedas en un buscador por un determinado periodo de tiempo. Esto indica la popularidad de nuestra palabra y las posibilidades de que sea más o menos difícil de posicionar. Ver Tabla 2.

Todas las herramientas que te presentamos, como el diagrama de palabras clave, buscadores, sitios web y redes sociales, son recursos que puedes encontrar online, por lo que no deberías tener problemas para encontrarlos. Te recomendamos hacer comparación entre métodos y asegúrate que la palabra clave aparezca en varios de estos sitios.

Finalizamos recordando que no es una investigación en vano, todo esfuerzo orgánico para que nuestros sitios web resulten bien posicionados. No importa si eres un experto en SEO o el propietario de un sitio web prueba estas herramientas y déjanos saber como te fue.

