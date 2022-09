El director de programas de la Fundación One Drop, Ernenek Durán. EFE/Marta Montojo

El arte puede ser una forma de resolver los retos relacionados con el agua en América Latina, o así lo cree el director de programas de la Fundación One Drop en esta zona, Ernenek Durán, quien valora que hay que "llegar a las emociones" para lograr una mejor gestión.

Durán atendió a Efe en la World Water Week 2022, un encuentro celebrado estos últimos días de agosto en Estocolmo para abordar los desafíos en la gestión del agua y donde el experto destacó el potencial del arte para favorecer un cambio de comportamiento en la población y asegurar este recurso.

El especialista advirtió de la importancia, más allá de la infraestructura, de tener en cuenta la cultura en torno al agua, sin negar que el acceso es todavía uno de los grandes desafíos de América Latina, donde decenas de millones de personas aún carecen de servicios de agua potable.

Sin embargo, “el acceso no lo es todo”; insistió Durán, al considerar que hace falta un cambio de comportamiento que fomente, por ejemplo, el pago de la tarifa, ya que, “aunque unos paguen más y otros menos” en función de su nivel de ingresos, “cada uno tenemos nuestra parte que hacer”.

“La parte de ingeniería está resuelta”, recalcó el experto, para añadir que “la parte que no hemos sabido resolver son estos otros temas que tienen que ver con la cultura”.

"En muchas comunidades se tiene la idea de que el agua es gratuita y por eso no hay que pagar nada”, alegó Durán, cuyo proyecto Lazos de Agua busca que, mediante el arte, se comprenda que "para que el agua llegue a los hogares a través de una tubería se requiere un servicio que cuesta dinero”.

Desde Fundación One Drop realizan estudios para detectar los motivos por los cuales, por ejemplo, no se asume la tarifa o no se hace un uso adecuado del agua en una localidad concreta, datos que luego entregan en forma de guion a artistas locales, que comienzan a partir de ello su proceso creativo.

Así, atienden por ejemplo a qué porcentaje de una población está conectada a las redes de saneamiento, o a cuántas personas se lavan o no las manos, así como al porqué detrás de cada decisión.

Una vez identificados los motivos, los artistas tratan de fomentar el lavado de manos desde la disciplina más vinculada a la cultura local de cada lugar, ya sean los murales, la música, el teatro, el cine, la fotografía o el baile, entre otras.

Una vez se tiene una propuesta artística, se hace un piloto en un grupo pequeño y, si se demuestra efectivo, se amplía al resto de la población, explicó Durán.

El proceso creativo "tiene que ser divertido y además involucrar a la comunidad, que siempre está en el centro de la metodología”.

Desde su puesta en marcha en 2016, Lazos de Agua está presente en cinco países de la región: México, Guatemala, Nicaragua, Colombia y Paraguay.

“En 2019 hicimos una evaluación de medio término y grata fue nuestra sorpresa al ver que habíamos incrementado en puntos porcentuales el lavado de manos y el pago de tarifa”, ámbitos en los que según Durán ya en ese punto, a mitad de proyecto, se habían superado los objetivos propuestos para el final de la iniciativa.