La compañía estadounidense donó en 2021 más de 27 mdd en productos de limpieza higiene y desinfección en más de 22 países

En México, la ayuda de Ecolab se tradujo en 700 horas de voluntariado en municipios del Estado de México

Ciudad de México, 11 de mayo 2022.- Durante casi 100 años (65 en México), Ecolab, líder global en soluciones y servicios de agua, higiene y prevención de infecciones que protegen a las personas y los recursos vitales, se ha centrado en tener un impacto positivo para sus clientes y las comunidades donde se encuentra.

“Hemos creído durante mucho tiempo en apoyar a nuestras comunidades a través de programas que marcan la diferencia tanto cerca de casa como en todo el mundo. Es fundamental para nuestra cultura y compromiso hacer del mundo un lugar mejor”, señaló Alejandro González, gerente de comunicaciones y responsabilidad social de Ecolab Latinoamérica Norte.

A medida que continuamos experimentando crisis globales, incluidos los impactos de la pandemia de COVID-19, los efectos cada vez mayores del cambio climático y, más recientemente, la guerra en Ucrania, Ecolab sigue comprometido a apoyar a comunidades en todo el mundo. En 2021, Ecolab respondió con una campaña global de donaciones, la más grande hasta la fecha, valuada en más de $40 millones de dólares.

Trabajando sin fines de lucro de la mano con sus socios, Ecolab ha impactado positivamente a quienes lo necesitan a través de tres acciones principales:

Donaciones de productos: la pandemia de COVID-19 aumentó drásticamente la necesidad de productos de limpieza y desinfección. En asociación con las organizaciones de ayuda World Emergency Relief, Good360 y Global Citizen USA, Ecolab donó $27 millones de dólares en productos de limpieza, desinfección y salud pública en 22 países. Estos recursos críticos ayudaron a los socorristas y organizaciones sin fines de lucro a equipar a sus empleados y a las personas a las que atienden con suministros de limpieza y desinfección para combatir el virus que causa la COVID-19.

Contribuciones en efectivo: a través de $7 millones de dólares en contribuciones en efectivo, la Fundación Ecolab apoyó a organizaciones locales en las comunidades donde viven y trabajan nuestros asociados. Estas organizaciones están marcando una diferencia en la juventud y la educación, el desarrollo cívico y comunitario, las artes y la cultura, el medio ambiente y la conservación. Organizaciones como Boys and Girls Club, Big Brothers Big Sisters y otras instituciones académicas y de apoyo social que brindan a los jóvenes enriquecimiento de calidad después de la escuela, estuvieron incluidas. Más de $5 millones de dólares en contribuciones fueron destinadas a organizaciones que apoyan los objetivos de diversidad, equidad e inclusión, incluidas aquellas que brindan recursos para que las comunidades desatendidas obtengan acceso a vivienda y necesidades básicas, programas de desarrollo y capacitación laboral e iniciativas de acceso a la universidad y la primera infancia.

Voluntariado de los empleados: los asociados de Ecolab dedicaron tiempo y recursos, actitud que encarna el propósito de Ecolab por ayudar a que el mundo sea más limpio, seguro y saludable. Los asociados de Ecolab apoyaron a organizaciones benéficas en sus comunidades locales a través de más de 3600 eventos de voluntariado en 30 países. El valor de su voluntariado proporcionó $700,000 a las comunidades locales necesitadas. Además, los asociados dieron más de $3 millones en contribuciones a más de 2500 organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo a través del Programa de donaciones comunitarias de Ecolab. Por ejemplo, en asociación con Kids in Need, los asociados de Ecolab en el área de Washington, D. C. ensamblaron más de 1,000 mochilas con suministros para que los niños locales comiencen el año escolar.

En México, las iniciativas de Ecolab durante 2021 consistieron en más de 700 horas de voluntariado en municipios del Estado de México como Lerma y Huixquilucan a través de la elaboración de huertos urbanos que beneficiaron a más de 130 familias. Durante tres jornadas, donde participaron 30 voluntarios de la empresa en cada una, se construyeron 45 ecotecnias de un material denominado plastimadera.

Sin embargo, la contribución fue también en conocimiento al capacitar a los habitantes de dichas comunidades con 20 talleres enfocados en el aprovechamiento y seguridad sanitaria que tuvieron duración acumulada de 40 horas con el fin de generar prevención de enfermedades como la COVID-19. Cada año, los voluntarios de Ecolab prestan más de 74,000 horas de servicio, con un valor que supera los $2 millones de dólares.

“Ecolab está presente en más de 40 sectores industriales, por lo que sus acciones en beneficio de la comunidad tienen el potencial de beneficiar a cientos de miles de personas México y la región, trabajaremos con nuestros socios comerciales para consolidar nuestra presencia en el país como una empresa líder socialmente responsable”, finalizó Alejandro González, de Ecolab.

A medida que continúa la guerra en Ucrania, Ecolab se compromete a encontrar formas de ayudar a los necesitados. A partir del 8 de abril, ha destinado más de $7 millones en productos de Ecolab para apoyar la respuesta humanitaria. Además, los asociados de Ecolab han contribuido con sus propios fondos, y la Fundación Ecolab ofrece una igualación de 50 % para todos los asociados que deseen donar a los esfuerzos de ayuda en Ucrania a través de las oportunidades de donaciones comunitarias de Ecolab. Los desafíos globales ciertamente persisten, y la empresa continuará apoyando a nuestras comunidades en todo el mundo a través de donaciones de productos, contribuciones en efectivo y voluntariado de los empleados para brindar alivio y oportunidades a quienes lo necesitan.

Ecolab (ECL), un socio de confianza en casi tres millones de ubicaciones de clientes, es el líder mundial en soluciones y servicios de agua, higiene y prevención de infecciones que ayudan a proteger la salud de las personas, el planeta y las empresas. Con ventas anuales de 13,000 millones de dólares y más de 47,000 empleados, Ecolab ofrece soluciones integrales basadas en la ciencia, conocimientos basados en datos y un servicio de primera clase para promover en la seguridad alimentaria, ayudar a mantener ambientes limpios y seguros, optimizar el uso del agua y la energía, y mejorar la eficiencia operativa y la sustentabilidad para los clientes de los mercados de alimentos, salud, hospitalidad e industrial en más de 170 países alrededor del mundo.

