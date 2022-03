El nuevo estudio de GetApp, la plataforma de descubrimiento de software empresarial, analiza el uso e interés de nuevas tecnologías en la búsqueda y compra/alquiler de propiedades inmobiliarias.

El 69 % de las personas encuestadas que ha hecho un tour virtual y compró o alquiló la propiedad visitada virtualmente, califica la experiencia como muy útil. La principal ventaja que apuntan es el ahorro de tiempo en el proceso de selección de las propiedades más adecuadas para luego visitarlas en persona.

Los datos son parte de una investigación realizada por la plataforma de descubrimiento de software empresarial, GetApp que analiza el uso de la tecnología de tour virtual en la búsqueda y compra o alquiler de propiedades inmobiliarias en España.

Para recopilar los datos, GetApp ha realizado una encuesta online durante el mes de enero de 2022 a 1000 participantes en España, mayores de 18 años, que han comprado o alquilado un piso/casa en los últimos tres años, que conocen el concepto de visitas virtuales y están empleados o son autónomos o están jubilados.

Interés en el uso de realidad virtual en propiedades inmobiliarias

Casi el total de los encuestados respondieron que harían una visita inmobiliaria utilizando tecnología de realidad virtual si esta estuviera disponible. Una cuarta parte de los encuestados ha utilizado esta tecnología usando gafas o cascos para visitar un inmueble virtualmente y, de ellos, el 69 % califica la experiencia como muy útil.

Sin embargo, la principal desventaja que señalan los usuarios que sí utilizaron esta tecnología es que las dimensiones reales del espacio son difíciles de captar en la realidad virtual.

Los mapas interactivos 3D se muestran como tecnología útil en las fases tempranas de búsqueda de vivienda

Explorar la zona y la comunidad de alrededor de la vivienda y visualizar las casas o pisos en venta en una zona determinada son dos de las principales ventajas de utilizar un mapa interactivo 3D, según los encuestados.

Cabe destacar que solamente el 31 % de los usuarios han utilizado mapas interactivos durante el proceso de búsqueda de propiedades, pero el 66 % que no lo ha usado está interesado en ello.

La firma digital sigue sin estar presente en el proceso

El 48 % de los encuestados afirmó que no pudo firmar digitalmente algún documento relacionado con la compra/alquiler de la vivienda ya que esta tecnología no estaba disponible. Solamente el 11 % si pudo hacerlo en la mayoría de documentos, mientras que el 7 % no quiso a pesar de estar disponible.

A pesar de este inconveniente, el 81 % cree que el valor de una firma digital es el mismo en comparación con una firma manual.

